Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:09 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:54 TSİ )

Patates soğan 1 liraya düşecek!

Rekor seviyelere ulaşan patates ve soğan fiyatlarının 15-20 gün içerisinde 1- 1,5 lira seviyelerine ineceğini söyleyen toptancılar, depolandığını için değil, ürün olmadığı için fiyatların yüksek olduğunu belirtti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Patates ve soğan hasadı döneminde aşırı yağmur ve dolunun yağması ile birlikte ekilen ürünlerin bir çoğu tarlada çürüdü. Tarlada çürüyen ürünlerden geriye kalanlarını piyasanın ihtiyacını karşılamaması nedeniyle fiyatlar tavan yaptı. Yine geçen patates ve soğan para etmeyince çiftçi bu yıl fazla ürün ekmedi. Patates ve soğanın önümüzdeki 15-20 gün içerisinde 1-1,5 liraya düşeceğini söyleyen Kocaelili toptancılar, sosyal medya üzerinden yapılan haberlerin yanlış olduğunu vurguladı.

"15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1-1,5 lira olacak"

İzmit'te toptancılık yapan Fazlı Top, “Soğan şu anda bizde 5, tarlada 4,5 lira civarında. Patateste 3- 3,5 lira. Ödemiş’ten gelen mallar 3, Adana’dan gelen mallar 3,5 liraya satılıyor. Patates şuan sadece Adana ve Reyhanlı bölgesinde çıktığı için ve bol yağmurlar nedeniyle mallarda çürüme yaptı, onun için mal az üretildi. Bu yüzden fiyatlar yüksek. Önümüzdeki ayın başından itibaren patateste soğanda yarı fiyatına düşer. 5-6 bölgeden patates başlayacak. İnegöl, Afyon, Nevşehir, Niğde bu bölgelerde başladığı zaman patates kesin 1-1,5 lira arası olur. Soğan da aynı paralara iner. Millet diyor ki aracı kazanıyor. Hiç alakası yok. Aracı olmasa bu patates soğan 10 lira olur” dedi.

Bugün 14:09 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Araç sahipleri bu habere dikkat! İndirim başladı mask
Araç sahipleri bu habere dikkat! İndirim başladı
İzmit’te farklı tat arayanlara müjde! mask
İzmit’te farklı tat arayanlara müjde!
Lotus İnşaat Derince’de hizmete girdi mask
Lotus İnşaat Derince’de hizmete girdi
Bunu da gördük! Türkiye patates ithal edecek... mask
Bunu da gördük! Türkiye patates ithal edecek...
Karamürsel’de yeni kuaför salonu açıldı mask
Karamürsel’de yeni kuaför salonu açıldı
Kadıköy Eczanesi açıldı mask
Kadıköy Eczanesi açıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı! mask
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı!
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi! mask
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi!
Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde mask
Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde
Son seçim anketi açıklandı! mask
Son seçim anketi açıklandı!
Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı mask
Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı
Körfez'de o mahalleyi tırtıllar istila ettiler! mask
Körfez'de o mahalleyi tırtıllar istila ettiler!

GALERİ

Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı! mask
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı!
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu mask
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu
Kim nerede oyunu kullandı? mask
Kim nerede oyunu kullandı?
Derince, oy veriyor! mask
Derince, oy veriyor!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL