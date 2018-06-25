AKP Bekirpaşa Belde eski Başkanı Nezih Demirtaş (64) bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Demirtaş bu sabaha karşı tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’nda oturan ve 3 çocuk babası olan Demirtaş’ın cenazesi bugün Bayındırlık Ulu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonra Kent Mezarlığı’nda defnedilecek.
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Eski belde başkanı vefat etti
AKP Bekirpaşa Belde eski Başkanı Nezih Demirtaş (64) bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu.
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Bugün 14:18 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz