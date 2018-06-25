Eski belde başkanı vefat etti

AKP Bekirpaşa Belde eski Başkanı Nezih Demirtaş (64) bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Demirtaş bu sabaha karşı tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’nda oturan ve 3 çocuk babası olan Demirtaş’ın cenazesi bugün Bayındırlık Ulu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonra Kent Mezarlığı’nda defnedilecek.