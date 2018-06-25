Leröy Türkiye daha fazla kadın istihdam edecek

Türkiye’nin önde gelen deniz ürünleri şirketlerinden Leröy Türkiye, yeni yatırımlarında istihdam etmek üzere işçi alımı yapacağını açıkladı. Şirket İzmit Kartepe eteklerindeki Suadiye mevkiinde bulunan fabrikasındaki ilave yatırımlarla genişleyen üretim tesisleri için yeni personel alımı yaparken, kadın adaylara öncelik tanıyacak. Fabrikada çalışanların yüzde ellisinin kadınlardan oluşması, çevredeki diğer kurumlara örnek teşkil ediyor. Deniz ürünleri sektöründe ürün işleme sürecinde kadınların çok daha becerikli ve yetenekli olması nedeniyle şirket, kadın çalışanları öncelikli olarak tercih ediyor.

TÜM ÇALIŞANLAR KATILDI

Fabrika çalışanları ve aileleri için düzenledikleri etkinlikte konuşan Leröy Türkiye Fabrika Müdürü Mutlu Bilen, yeni işe alımlarda kadınların istihdamı konusunda pozitif ayrımcılık yapacaklarını söyledi. Genel Müdür Ümit Güvenç ve Genel Müdür Yardımcısı Hakan İzek’in de yer aldığı etkinlikte tüm çalışanlar ve aileleri ile bir araya geldi.