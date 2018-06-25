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Afetzede çiftçilerin kredi borçlarına 1 yıl erteleme

Çiftçilerin ve tarım işletmelerinin bu yıl maruz kaldıkları afetlerden dolayı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine kredi borçları 1 yıl ertelendi.

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Çiftçilerin ve tarım işletmelerinin bu yıl maruz kaldıkları afetlerden dolayı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarında 1 yıl ertelemeye gidildi.  Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 1 Ocak 2018'den 31 Aralık 2018'e kadar Türkiye genelinde meydan gelen deprem, şiddetli rüzgar, yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin, tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) kredi borçları 1 yıl ertelendi.

KOMİSYON KARARI

Borç ertelemelerinde, hasar tespit komisyonu kararı aranacak. Komisyon kararları oy çokluğuyla alınacak. Çiftçilerin borçlarının ertelenebilmesi için zarar oranının en az yüzde 30 olması gerekecek. Bakanlar Kurulu kararı, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bugün 14:31 TSİ - Ekonomi

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