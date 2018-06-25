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Acil ödemeler terör tazminatından düşülmeyecek

Terör tazminatı ödenmesi sırasında sosyal yardımlaşma vakfından olaya ilişkin acil yapılan ödemeler tazminattan düşülmeyecek.

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Terör tazminatı ödenmesi sırasında sosyal yardımlaşma  vakfından olaya ilişkin acil yapılan ödemeler tazminattan düşülmeyecek.  İçişleri Bakanlığınca ilgili kanuna uyum amacıyla hazırlanan, "Terör  ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevcut yönetmeliğe göre, terör tazminatı ödenmesi sırasında sosyal yardımlaşma vakfından olaya ilişkin acil yapılan ödemeler tazminattan düşerek  (mahsup edilerek) kişilere ödeniyordu.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI

Yeni düzenlemeyle bu durumdan kişiler lehine vazgeçildi. Buna göre terör tazminatı ödenmesi sırasında sosyal yardımlaşma vakfından olaya ilişkin  acil yapılan ödemeler tazminattan düşülmeyecek, yalnızca cenaze giderlerine  ilişkin ödemeler mahsup edilmeye devam edilecek. Yönetmelikte, terörist-terörist mirasçısı gibi terör zararına neden  olanların aleyhine bir düzenleme de yer aldı. Buna göre, devletin rücu zaman aşımı iki misline çıkarıldı. Beş yıllık genel zaman aşımı on yıla yükseltildi. Düzenlemenin zarara maruz kalanları olumsuz etkilemeyeceği bildirildi.

Bugün 14:32 TSİ - Ekonomi

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