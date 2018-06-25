İzmit merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gedikli köyündeki konağın ihalesinin 26 Haziran’da yapılacağı öğrenildi. Zeminle birlikte 2 kattan oluşacak Gedikli köy konağının 7 ay içinde tamamlanacağını söyleyen yetkililer “ yaklaşık 250 metrekare kullanma alanına sahip olacak konakta atölyeler, çok amaçlı salon, köy odası, mescit, muhtarlık yeri ve sağlık birimi yer alacak” dediler.
Bugün 14:33 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:34 TSİ )
Gedikli Köy Konağı İHALEYE ÇIKIYOR
Şimdiye kadar şehir merkezi ve köylerde 30’dan fazla konak yapan İzmit Belediyesi’nce Gedikli’ye de konak yapılacak.
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Bugün 14:33 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz