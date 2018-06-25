İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili!

Türkiye dün yeni cumhurbaşkanını ve 27. dönem parlamentosunu belirlemek üzere sandık başına gitti. Yapılan seçim sonunda Cumhurbaşkanlığının seçimi ilk turda Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52.59’unu alarak Cumhurbaşkanı seçildi. 27 dönem parlamentosunda ise Kocaeli’de AKP 7, CHP 3, MHP İYİ Parti ve HDP’de 1’er milletvekili çıkardı.

KARAMÜRSEL'İN DE ARTIK BİR VEKİLİ VAR

Kocaeli’nin ilçesi Karamürsel’inde artık 1 milletvekili var. Karamürsel’in Hayriye Mahallesinden İbrahim ve Münevver Sağkol’un kızı Hanife Ersoy ile evli, 3 çocuk babası olan Kayseri MHP 2. sıra Milletvekili Baki Ersoy, partisinden meclise giren milletvekillerinden oldu. Karamürsel’in tek vekili ilçelileri gururlandırdı.

“ŞEREFLERİN EN BÜYÜĞÜ”

MHP Kayseri İl Başkanlığı görevinden milletvekilliği için istifa eden 38 yaşındaki Ersoy, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin müsaadesi ile bu kararı aldığını belirtti. Ersoy, “Bizler lider, teşkilat doktrin paradigması içerisinde çocukluğumuzdan beri bu teşkilatlar ve partimiz için elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalıştık. Bizim için önemli olan teşkilatlarımızın sürekli ayakta kalmasıdır. 49 yıllık şerefli bir mazisi bulunan MHP’de il başkanlığı görevini yapmak çok onurlu bir durumdur. Benim için şereflerin en büyüğüdür. Bu anlamda da dualarıyla bu süreçte her zaman yanımızda olan başta ailem olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.