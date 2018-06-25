24 Haziran seçimleri Karamürsel’de kutlandı

Törene katılan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, seçime katılan tüm Karamürsellilere teşekkür etti.

SEÇİM KUTLAMASI

Seçim günü ilçedeki tüm seçim sandıklarını gezen belediye başkanı İsmail Yıldırım, seçim sonuçlarını da ilçe teşkilat binasında takip etti. Sonuçların belli olmasının ardından ilçe binası önünde toplanan vatandaşlarla zaferi kutlayan Yıldırım ve Demirel, burada halkı selamladı ve verdikleri destek dolayısıyla tüm seçmenlere teşekkür etti. İlçe başkanı Recep Demirel ve belediye başkanı İsmail Yıldırım, partililerle birlikte yürüyüş de yaptı.