İdris Alp: Kazanan millet oldu

AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, seçim sonuçlarının belli olmasının hemen ardından ilçe binası önünde zaferi kutlayan partililere seslendi. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen ilçe başkanı Alp, “Bu seçimde kazanan millet oldu. Bu başarıda hepinizin çok büyük emekleri var. Emeklerimiz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu ülke ve ümmet için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Durmak yok yola devam” dedi.