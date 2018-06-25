AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, seçim sonuçlarının belli olmasının hemen ardından ilçe binası önünde zaferi kutlayan partililere seslendi. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen ilçe başkanı Alp, “Bu seçimde kazanan millet oldu. Bu başarıda hepinizin çok büyük emekleri var. Emeklerimiz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu ülke ve ümmet için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Durmak yok yola devam” dedi.
Bugün 14:46 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:47 TSİ )
İdris Alp: Kazanan millet oldu
AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, seçim sonuçlarının belli olmasının hemen ardından ilçe binası önünde zaferi kutlayan partililere seslendi.
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Bugün 14:46 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz