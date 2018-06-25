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Kazada yaralanan bebekten acı haber!

Karamürsel'de otomobilin park halindeki TIR'a çarptığı kazada yaralanan bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Kayacık Mahallesi D-130 karayolu Ankara Evleri mevkisinde dün Kemal Bozkurt (30) yönetimindeki 10 BE 767 plakalı otomobilin, park halindeki 34 YC 8363 plakalı TIR'a çarptığı kazada yaralanan 1 yaşındaki Alihan Bozkurt, 1 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Alihan Bozkurt, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada Yalova Altınova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören anne Betül Bozkurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA DÜN YAŞANMIŞTI

Dün Kayacık Mahallesi D-130 karayolu Ankara Evleri mevkisinde otomobilin park halindeki TIR'a çarptığı kazada, baba Kemal Bozkurt (30) kaldırıldığı hastanede ölmüş, ağır yaralanan eşi Betül Bozkurt (24) ile 1 yaşındaki oğulları Alihan Bozkurt, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Buradaki müdahalenin ardından anne Bozkurt Yalova Altınova Devlet Hastanesi, Alihan Bozkurt ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmişti.

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