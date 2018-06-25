Kocaeli'nin il başkanları seçim sonuçlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçiminde AKP’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin adayı Muharrem İnce, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener, Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş ve Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek ile yarıştı. Oyların %52.60’ını alan Erdoğan, 1’nci turda Cumhurbaşkanı seçildi.

ERDOĞAN KOCAELİ’DE %58.88 ALDI

Türkiye genelinde %52.60’ı alan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli genelinde ise % 58.88 aldı. Türkiye genelinde Muharrem İnce % 30.70 alırken Kocaeli genelinde %27.99 aldı. Meral Akşener Türkiye genelinde %7.40, Kocaeli genelinde %7.18 aldı. Temel Karamollaoğlu Türkiye genelinde %0.80, Kocaeli’de 1.46, Selahattin Demirtaş Türkiye genelinde %8, Kocaeli’de 4.33, Doğu Perinçek ise Türkiye genelinde %0.20, Kocaeli genelinde ise %0.16 oranında oy aldı. Seçime giren siyasi partilerin Kocaeli il başkanları, Türkiye genelindeki seçim sonuçları ile ilgili konuştu. Ayrıca Kocaeli genelinde ortaya çıkan sonuçları da değerlendiren İl Başkanları, sandık sonuçlarına saygı duyduklarını dile getirdi.

KAZANAN 80 MİLYONDUR

AKP İl Başkanı vekili Abdullah Eryarsoy, “Biz millete efendi değil, hizmetkar olacağız diyerek yola çıktık. AK Parti’nin tek derdi Türkiye’yi daha güçlü hale getirmek. Milletimiz, istikrar ve güven istedi. Türkiye konuşmuş, Dünya duymuştur. 24 Haziran ile birlikte tırmanışımıza emin adımla devam edeceğiz. Bu seçimde sadece AK Parti değil, tüm Türkiye ve Kocaeli kazanmıştır. Kocaeli, Türkiye’nin çekirdeğidir. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği destek ile Türkiye’nin lokomotifiolmuştur.. Kazanan 80 milyondur” dedi.

ÇOK ÜZGÜNÜZ

Seçim sonuçlarını yarın düzenleyeceği basın açıklamasında değerlendireceğini söyleyen CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Seçim ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün de Sarıbay gibi seçim sonucunu yarın düzenleyeceği basın açıklamasında değerlendireceği öğrenildi. İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Ankara’ya bir milletvekili yollayabildik. Bizim için beklediğimiz bir sonuç değildi, çok üzgünüz. Biz Kocaeli’den 2 milletvekili çıkartmayı bekliyorduk ama olmadı. Sandıktan çıkan sonuca saygı duymak zorundayız. Ülkemiz için bun seçim sonuçları hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.

MİLLET BİZİ DİNLEMEK İSTEMEDİ

Millet 5 yılda bir konuşuyor bu sefer 3 buçuk yılda konuştu diyen SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Şimdi süreci takip edeceğiz. Bu yapı ile 5 yıl devam edeceğini ihtimal vermiyorum. Milletimiz bugün sevindi ama her seçimde olduğu gibi birkaç gün sürecek. Biz ülkenin, çocuklarımızın kazanmasını istiyorduk. Kavga edecek halimiz yok, derdimizi anlattık ama millet bizi dinlemek istemedi. Eksiklikler konusunda yine iktidarı uyaracağız. Güzel seçim atmosferi geçirdik. Sokakta bizlere kızanlara hep gül verdik. İnsanlar gergin ve bu gerginliğin partiyle değil gelecekle ilgilisi var. Yaşadıklarımız bizimle birlikte kalıyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısı da var. AK Parti aşağı doğru inmeye başladı. Seçimin sessiz galibi ise MHP oldu. 1 Kasım’a göre oyumuz arttı ama hedefimiz çok farklıydı” dedi.

MUHALEFETİN BÜYÜK HATALARI VAR

Vatan Partisi İl Başkanı Vedat Olguntürk ise, “Millet seçimini demokratik olarak yapmıştır. Çoğunluk Tayyip Erdoğan’a devam dedi. Muhalefetin bunda büyük hataları var. Muhalefetin PKK’yı destekler nitelikteki açıklamaları seçimi bu sonuca getirmiştir. Milletimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

KENDİMİZİ BAŞARILI GÖRMÜYORUZ

HDP İl Eş Başkanı Şahabattin Işık, “Türkiye genelinde mevcut sonucu beklemiyorduk. Millet İttifakı’nın biraz daha fazla oy alabileceğini düşünüyorduk. Partimiz açısından %15 oy oranına ulaşacağını tahmin ediyorduk. Genel olarak kendimizi başarılı görmüyoruz. Kocaeli’de 100 bin oy üzerine çıkmayı hedeflemiştik. Burada bir vekil çıkardık ama hatırı sayılır bir oy alamadık. Kocaeli’de 7 Haziran seçimlerinde aldığımız vekili 1 Kasımda tekrar kaybetmiştik. Halkın iradesidir seçim hayırlısı olsun” diye konuştu.