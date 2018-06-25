Alınan bilgiye göre İzmit Yahya Kaptan Mahallesi D-100 yan yoldan Ankara istikametine seyir halinde olan Utku Rüzgar idaresindeki 41 KE 481 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola bağlanmak istediği esnada Yıldıray Dilaver idaresindeki 67 SG 170 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Dilaver, araç içinde mahsur kaldı. Olay yerine çağrılan itfaiye, ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılan Dilaver, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 15:28 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:29 TSİ )
İki otomobil çarpıştı 1 yaralı
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi D-100 yan yol mevkisinde otomobilin yan yoldan ana yola bağlanmak isteyen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 15:28 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz