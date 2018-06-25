İki otomobil çarpıştı 1 yaralı

Alınan bilgiye göre İzmit Yahya Kaptan Mahallesi D-100 yan yoldan Ankara istikametine seyir halinde olan Utku Rüzgar idaresindeki 41 KE 481 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola bağlanmak istediği esnada Yıldıray Dilaver idaresindeki 67 SG 170 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Dilaver, araç içinde mahsur kaldı. Olay yerine çağrılan itfaiye, ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılan Dilaver, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.