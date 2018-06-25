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Serdar Ortaç İzmit'e geliyor

Serdar Ortaç, İzmit'e konser vermeye hazırlanıyor.

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Serdar Ortaç, İzmit'e konser vermeye hazırlanıyor. Kocaeli Fuarı Yaz Etkinlikleri, Serdar Ortaç konseri ile başlayacak. Ünlü popçu, 28 Haziran Perşembe günü saat 21.00’de Fuar İçi Güneş Sahnesi’nde en güzel güzel şarkılarını Koaelililere seslendirecek.

Bugün 15:34 TSİ - Yaşam

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