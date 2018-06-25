Serdar Ortaç, İzmit'e konser vermeye hazırlanıyor. Kocaeli Fuarı Yaz Etkinlikleri, Serdar Ortaç konseri ile başlayacak. Ünlü popçu, 28 Haziran Perşembe günü saat 21.00’de Fuar İçi Güneş Sahnesi’nde en güzel güzel şarkılarını Koaelililere seslendirecek.
Bugün 15:34 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 16:16 TSİ )
Serdar Ortaç İzmit'e geliyor
Serdar Ortaç, İzmit'e konser vermeye hazırlanıyor.
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Bugün 15:34 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz