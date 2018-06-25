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Ayşegül Çakır Güzellik Merkezi Karamürsel’de açıldı

Ayşegül ve Mehmet Çakır çiftinin sahibi olduğu Ayşegül Çakır Beauty Center ve Güzellik Merkezi, Karamürsel’de hizmete girdi.

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Ayşegül ve Mehmet Çakır çiftinin sahibi olduğu Ayşegül Çakır Beauty Center ve Güzellik Merkezi, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi Türkmen Apartmanı No: 144/ B adresinde hizmete girdi. Düzenlenen açılış törenine Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, STK’lar, Belediye Meclis Üyesi Selman Açık ve çok sayıda davetli katıldı.

KENDİLERİNİ ÖZEL HİSSEDECEKLER

Başkan İsmail Yıldırım, açılış kurdelesini keserek işletmenin Ayşegül ve Fatih Çakır çifti ile ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. İşletme sahipleri ise Karamürselli vatandaşların kişisel bakım sektöründe farklı dokunuşlar ile özel hissetmelerini hedeflediklerini belirtti.

Bugün 15:58 TSİ - Ekonomi

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