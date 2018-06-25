Ahşap Evi Karamürsellilerin hizmetinde

Karamürsel Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi No:129 Orman Apartmanı altında faaliyet göstermeye başlayan Ahşap Evi, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından açıldı. Başkan İsmail Yıldırım, Ahşap Evi’nin açılış kurdelesini keserek işletme sahipleri Mustafa ve Gonca Şimşek çifti ve ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

AHŞAP ÜZERİNE EV ÜRÜNLERİ

İşletme sahipleri de Karamürselli vatandaşları ahşap üzerine ev ürünleri ve tüm dekoratif malzemeler ile buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Programa katılan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a eşi Tuğba Yıldırım, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ve davetliler eşlik etti. Miray BAKLACI