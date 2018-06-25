Doğan: Kocaeli, geleceğine sahip çıktı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimde alınan sonucun milletin zaferi olduğunu belirten Başkan Doğan, “Biz AK Parti olarak her zaman halkımıza güvendik ve onların ferasetine, olayları detayıyla takip ettiğine inandık. Biz işimizi yaptık, çok çalıştık. Çünkü bu seçim bir kişi ve parti seçiminin ötesinde bir ülkenin, milletin kaderini çizecek bir seçimdi” dedi.

“TARAFIMI BELLİ EDEN BİRİYİM”

Başkan Nevzat Doğan, “Sonuçlar Kocaeli’de, İzmit’te bizim beklediğimiz çizgide oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızla ülkemiz daha güçlü şekilde çok daha ileriye yükselecek. Belediye başkanlığım sürecinde diğer siyasi partili arkadaşlarımızı kendi kardeşimiz olarak gördüm. Çünkü biz herkesin belediyesi ve belediye başkanıyız. Hizmetlerimizde tamamen hak hukuk adalet ve eşitlik prensipleriyle çalıştık. Ama seçimler söz konusu olduğunda Nevzat Doğan olarak her zaman tarafımı keskin olarak belli eden biriyim” dedi.

“ALIN TERİMİ AKITTIM”

Başkan Doğan, “Benim tarafım milletimin, ülkemin, İslam’ın tarafı dedim ve yola çıktım. Alnımın terini bu uğurda akıttım. Bize verilen görev yerinde, ayak basmadık yer, çalmadık kapı, söylenmedik söz, sıkmadık el kalmaması için gayret ettik. Sokak sokak, mahalle mahalle çalıştık. Son gece ben çok rahat uyudum. Çünkü üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Milletimizin bunu göreceğine, hakkın bunu takdir edeceğine inancım sonsuzdu. Kazanan Türk milleti, gençlerimiz ve dünya mazlumları olmuştur. İzmit, Kocaeli, tüm Türkiye geleceklerine sahip çıkmıştır. Yeni sistemimiz ve Başkanımız ülkemize, tüm dünya mazlumlarına hayırlı olsun” dedi.