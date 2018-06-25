Derince’de seçim coşkusu

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yurt çapında rekor bir katılımla gerçekleşirken, seçimlere Derinceliler de yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu devam eden seçim sürecinin tamamlanmasının ardından oyların sayılmaya başlamasıyla AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nda büyük coşku yaşandı. Derince genelinde % 55,1’ lik oy oranı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verilirken, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kutlamalar Kent Meydanı’nda gerçekleşti.

HALKIN COŞKUSU

Seçim sonuçlarını AKP Derince İlçe Başkanlığı’nda takip eden Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, sonuçların kesinleşmesinin ardından teşkilat mensupları ile birlikte Kent Meydanı’na giderek halkın coşkusuna ortak oldu. Kent Meydanı’nda Derincelilerle bir araya gelen ve vatandaşları selamlayan Başkan Bulut’a bu büyük zaferde önemli payı olan AK Parti Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

“ŞÜKÜRLER OLSUN”

Ellerinde bayraklarla Kent Meydanı’nı adeta şölen alanına çeviren vatandaşların coşkusuna ortak olan Başkan Bulut, yaptığı konuşmada “Bugün burada çok zorlu geçen ve bir o kadar da emek harcadığımız seçim sürecini zaferle taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbime şükürler olsun ki liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçtik. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasın temenni ediyorum. Bizler bir ve beraber olduğumuz müddetçe bizi kimse bölemeyecektir. Cumhurbaşkanımız önderliğinde ülkemizin kutlu yürüyüşü bundan sonra da devam edecek. Vakit Türkiye vakti diyerek hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.