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AKP ve CHP’nin 12 ilçede oyları düştü!

1 Kasım 2015’deki genel seçimlerde yüzde 56.6 oy alan AKP’nin oyları yüzde 48.3’e, CHP’nin ise oyları yüzde 23.4’ten 20.1’e düştü. Her iki partinin de bütün ilçelerde oylarının düştüğü görüldü. MHP ise oylarını 11.2’den, 11.4’e yükseltti.

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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.60 ile Cumhurbaşkanı seçilirken, AKP de 293 milletvekili kazanarak birinci parti oldu. Kocaeli’de milletvekili seçiminde 1 milyon 211 bin 854 oy geçerli, 23 bin 192 oy da geçersiz sayıldı. Seçimlere katılım oranı yüzde 88 olarak gerçekleşti. AKP 7, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve HDP de 1 milletvekili çıkardı. 1 Kasım’da yapılan seçimde AKP yüzde 56.6’lık bir oran yakalarken, 24 Haziran’da oyları yüzde 48.3’e geriledi.

AKP'NİN 12 İLÇEDE OYU DÜŞTÜ

AKP’nin bütün ilçelerde oyları düştü. Başiskele, yüzde 57.2 ile AKP’nin en yüksek oy aldığı ilçe oldu. CHP, 1 Kasım’daki seçimlerde yüzde 23.4 oy almıştı. 24 Haziran’da bütün ilçelerde oyları düşen CHP, yüzde 20.1 oy alabildi. CHP’nin oyunda 3 puanlık düşüş yaşandı. 1 Kasım seçimlerine göre MHP ise oylarını yükseltti. MHP’nin 1 Kasım’a göre diğer ilçelerde oyları artarken; Derince, Gölcük, İzmit, Karamürsel ve Körfez’de oyları düştü. 1 Kasım’da 11.2 oy alan MHP, oylarını 11.4’e yükseltmeyi başardı.

KOCAELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

İLÇELER

ERDOĞAN

İNCE

AKŞENER

KARAMOLLAOĞLU

DEMİRTAŞ

PERİNÇEK

OY
SAYISI

OY
ORANI

OY
SAYISI

OY
ORANI

OY
SAYISI

OY
ORANI

OY
SAYISI

OY
ORANI

OY
SAYISI

OY
ORANI

OY
SAYISI

OY
ORANI

             

BAŞİSKELE

40.858

% 67.9

12.790

% 21.2

4.238

% 4.00

1.376

% 2.3

848

% 1.4

87

% 0.1

ÇAYIROVA

47.445

% 61.5

20.653

% 26.8

3.673

% 4.8

1.164

% 1.5

4.157

% 5.4

101

% 0.1

DARICA

71.067

% 58.9

31.113

% 25.8

7.064

% 5.9

1.358

% 1.1

9.921

% 8.2

165

% 0.1

DERİNCE

50.132

% 55.1

29.009

% 31.9

7.840

% 8.6

1.174

% 1.3

2.632

% 2.9

139

% 0.2

DİLOVASI

15.279

% 57.5

2.888

% 10.9

1.134

% 4.3

211

% 0.8

7.019

% 26.4

52

% 0.2

GEBZE

141.629

% 62.3

59.868

% 26.3

13.226

% 5.8

3.050

% 1.3

9.198

% 4.00

363

% 0.2

GÖLCÜK

58.705

% 57.3

32.088

% 31.3

7.873

% 7.7

1.696

% 1.7

1.944

% 1.9

161

% 0.2

İZMİT

120.185

% 53.1

78.286

% 34.6

19.668

% 8.7

3.236

% 1.4

4.432

% 2.00

407

% 0.2

KANDIRA

20.791

% 63.4

7.742

% 23.6

3.331

% 10.2

422

% 1.3

391

% 1.2

91

% 0.3

KARAMÜRSEL

21.490

% 58.5

10.894

% 29.7

2.955

% 8.00

880

% 2.4

476

% 1.3

46

% 0.1

KARTEPE

47.253

% 64.7

17.302

% 23.7

5.366

% 7.3

960

% 1.3

2.082

% 2.8

112

% 0.2

KÖRFEZ

56.040

% 55.9

26.864

% 26.8

7.742

% 7.7

1.625

% 1.6

7.819

% 7.8

172

% 0.2

TOPLAM

690.874

% 58.8

329.497

% 28.1

84.110

% 7.2

17.152

% 1.5

50.919

% 4.3

1.896

% 0.2

             
             

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

İLÇELER

CUMHUR İTTİFAKI

MİLLET İTTİFAKI

HDP

AK PARTİ

MHP

CHP

İYİ PARTİ

SAADET

OY
SAYISI

OY
ORANI

OY
SAYISI

OY
ORANI

OY
SAYISI

OY
ORANI

OY
SAYISI

OY
ORANI

OY
SAYISI

OY
ORANI

OY
SAYISI

OY
ORANI

             

BAŞİSKELE

33.942

% 57.2

6.591

% 11.1

8.707

% 14.6

6.025

% 10.8

2.038

% 3.4

1.999

% 3.3

ÇAYIROVA

37.734

% 49.7

9.500

% 12.5

14.685

% 19.1

5.248

% 6.8

1.699

% 2.2

7.221

% 9.3

DARICA

57.063

% 48.0

14.129

% 11.9

21.494

% 17.9

9.996

% 8.3

2.030

% 1.6

14.167

% 11.7

DERİNCE

39.901

% 44.6

10.363

% 11.6

19.984

% 22.1

10.837

% 12.0

1.864

% 2.0

6.023

% 6.6

DİLOVASI

12.058

% 46.1

2.401

% 9.2

1.560

% 5.9

1.433

% 5.4

307

% 2.3

8.381

% 31.5

GEBZE

112.852

% 50.4

29.042

% 13.0

41.641

% 18.4

20.324

% 9.0

4.712

% 2.8

15.254

% 6.7

GÖLCÜK

48.370

% 48.1

10.054

% 10.0

23.394

% 23.0

12.724

% 12.5

2.535

% 2.4

3.654

% 3.6

İZMİT

97.268

% 43.7

22.554

%10.1

58.315

% 26.0

29.320

% 13.1

5.067

% 2.2

10.024

% 4.4

KANDIRA

16.528

% 51.3

4.504

% 14.0

5.747

% 17.7

3.568

% 11.0

644

% 1.9

1.080

% 3.3

KARAMÜRSEL

18.182

% 50.3

3.261

% 9.0

7.999

% 21.9

4.477

% 12.3

1.222

% 3.3

1.008

% 2.7

KARTEPE

39.006

% 54.3

7.843

% 10.9

12.719

% 17.6

7.501

% 10.4

1.674

% 2.3

3.103

% 4.2

KÖRFEZ

43.785

% 44.3

12.194

% 12.3

18.515

% 18.6

10.697

% 10.7

2.476

% 2.4

11.131

% 11.1

TOPLAM

583.569

% 48.3

137.406

% 11.4

242.579

% 20.1

124.521

% 10.3

26.677

% 2.2

88.819

% 7.3

1 KASIM 2015 SEÇİM SONUÇLARI

İLÇELER

AK PARTİ

CHP

MHP

SAADET

HDP

OY
SAYISI

OY
ORANI

OY
SAYISI

OY
ORANI

OY
SAYISI

OY
ORANI

OY
SAYISI

OY
ORANI

OY
SAYISI

OY
ORANI

           

BAŞİSKELE

35.604

% 67.7

8.153

% 15.5

5.599

% 10.6

1.335

% 2.5

1.106

% 2.1

ÇAYIROVA

40.697

% 59.2

14.285

% 20.8

6.525

% 9.5

958

% 1.4

5.209

% 7.5

DARICA

62.784

% 56.8

21.510

% 19.4

12.552

% 11.3

1.058

% 0.9

10.721

% 9.7

DERİNCE

45.441

% 51.9

22.895

% 26.1

11.906

% 13.6

1.194

% 1.3

4.529

% 5.8

DİLOVASI

14.057

% 55.6

1.683

% 6.6

1.802

% 7.1

292

% 1.1

7.021

% 27.8

GEBZE

128.573

% 59.7

44.228

% 20.5

23.561

% 10.9

3.528

% 1.6

11.545

% 5.3

GÖLCÜK

52.701

% 54.6

26.198

% 27.1

12.220

% 12.6

1.652

% 1.7

2.248

% 2.3

İZMİT

110.655

% 50.9

68.375

% 31.4

23.650

% 10.8

3.738

% 1.7

7.164

% 3.3

KANDIRA

19.509

% 62.3

7.127

% 22.7

2.896

% 9.2

439

% 1.4

420

% 1.3

KARAMÜRSEL

20.062

% 56.7

8.796

% 24.8

4.235

% 11.9

973

% 2.7

693

% 1.9

KARTEPE

42.672

% 63.1

14.173

% 20.9

6.629

% 9.8

1.009

% 1.4

2.118

% 3.3

KÖRFEZ

48.570

% 52.6

20.281

% 21.9

12.059

% 13.0

1.759

% 1.9

7.934

% 8.6

TOPLAM

621.325

% 56.6

257.704

% 23.4

123.634

% 11.2

17.935

% 1.6

60.708

% 5.5

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