AKP ve CHP’nin 12 ilçede oyları düştü!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.60 ile Cumhurbaşkanı seçilirken, AKP de 293 milletvekili kazanarak birinci parti oldu. Kocaeli’de milletvekili seçiminde 1 milyon 211 bin 854 oy geçerli, 23 bin 192 oy da geçersiz sayıldı. Seçimlere katılım oranı yüzde 88 olarak gerçekleşti. AKP 7, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve HDP de 1 milletvekili çıkardı. 1 Kasım’da yapılan seçimde AKP yüzde 56.6’lık bir oran yakalarken, 24 Haziran’da oyları yüzde 48.3’e geriledi.
AKP'NİN 12 İLÇEDE OYU DÜŞTÜ
AKP’nin bütün ilçelerde oyları düştü. Başiskele, yüzde 57.2 ile AKP’nin en yüksek oy aldığı ilçe oldu. CHP, 1 Kasım’daki seçimlerde yüzde 23.4 oy almıştı. 24 Haziran’da bütün ilçelerde oyları düşen CHP, yüzde 20.1 oy alabildi. CHP’nin oyunda 3 puanlık düşüş yaşandı. 1 Kasım seçimlerine göre MHP ise oylarını yükseltti. MHP’nin 1 Kasım’a göre diğer ilçelerde oyları artarken; Derince, Gölcük, İzmit, Karamürsel ve Körfez’de oyları düştü. 1 Kasım’da 11.2 oy alan MHP, oylarını 11.4’e yükseltmeyi başardı.
KOCAELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
İLÇELER
ERDOĞAN
İNCE
AKŞENER
KARAMOLLAOĞLU
DEMİRTAŞ
PERİNÇEK
OY
OY
OY
OY
OY
OY
OY
OY
OY
OY
OY
OY
BAŞİSKELE
40.858
% 67.9
12.790
% 21.2
4.238
% 4.00
1.376
% 2.3
848
% 1.4
87
% 0.1
ÇAYIROVA
47.445
% 61.5
20.653
% 26.8
3.673
% 4.8
1.164
% 1.5
4.157
% 5.4
101
% 0.1
DARICA
71.067
% 58.9
31.113
% 25.8
7.064
% 5.9
1.358
% 1.1
9.921
% 8.2
165
% 0.1
DERİNCE
50.132
% 55.1
29.009
% 31.9
7.840
% 8.6
1.174
% 1.3
2.632
% 2.9
139
% 0.2
DİLOVASI
15.279
% 57.5
2.888
% 10.9
1.134
% 4.3
211
% 0.8
7.019
% 26.4
52
% 0.2
GEBZE
141.629
% 62.3
59.868
% 26.3
13.226
% 5.8
3.050
% 1.3
9.198
% 4.00
363
% 0.2
GÖLCÜK
58.705
% 57.3
32.088
% 31.3
7.873
% 7.7
1.696
% 1.7
1.944
% 1.9
161
% 0.2
İZMİT
120.185
% 53.1
78.286
% 34.6
19.668
% 8.7
3.236
% 1.4
4.432
% 2.00
407
% 0.2
KANDIRA
20.791
% 63.4
7.742
% 23.6
3.331
% 10.2
422
% 1.3
391
% 1.2
91
% 0.3
KARAMÜRSEL
21.490
% 58.5
10.894
% 29.7
2.955
% 8.00
880
% 2.4
476
% 1.3
46
% 0.1
KARTEPE
47.253
% 64.7
17.302
% 23.7
5.366
% 7.3
960
% 1.3
2.082
% 2.8
112
% 0.2
KÖRFEZ
56.040
% 55.9
26.864
% 26.8
7.742
% 7.7
1.625
% 1.6
7.819
% 7.8
172
% 0.2
TOPLAM
690.874
% 58.8
329.497
% 28.1
84.110
% 7.2
17.152
% 1.5
50.919
% 4.3
1.896
% 0.2
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
İLÇELER
CUMHUR İTTİFAKI
MİLLET İTTİFAKI
HDP
AK PARTİ
MHP
CHP
İYİ PARTİ
SAADET
OY
OY
OY
OY
OY
OY
OY
OY
OY
OY
OY
OY
BAŞİSKELE
33.942
% 57.2
6.591
% 11.1
8.707
% 14.6
6.025
% 10.8
2.038
% 3.4
1.999
% 3.3
ÇAYIROVA
37.734
% 49.7
9.500
% 12.5
14.685
% 19.1
5.248
% 6.8
1.699
% 2.2
7.221
% 9.3
DARICA
57.063
% 48.0
14.129
% 11.9
21.494
% 17.9
9.996
% 8.3
2.030
% 1.6
14.167
% 11.7
DERİNCE
39.901
% 44.6
10.363
% 11.6
19.984
% 22.1
10.837
% 12.0
1.864
% 2.0
6.023
% 6.6
DİLOVASI
12.058
% 46.1
2.401
% 9.2
1.560
% 5.9
1.433
% 5.4
307
% 2.3
8.381
% 31.5
GEBZE
112.852
% 50.4
29.042
% 13.0
41.641
% 18.4
20.324
% 9.0
4.712
% 2.8
15.254
% 6.7
GÖLCÜK
48.370
% 48.1
10.054
% 10.0
23.394
% 23.0
12.724
% 12.5
2.535
% 2.4
3.654
% 3.6
İZMİT
97.268
% 43.7
22.554
%10.1
58.315
% 26.0
29.320
% 13.1
5.067
% 2.2
10.024
% 4.4
KANDIRA
16.528
% 51.3
4.504
% 14.0
5.747
% 17.7
3.568
% 11.0
644
% 1.9
1.080
% 3.3
KARAMÜRSEL
18.182
% 50.3
3.261
% 9.0
7.999
% 21.9
4.477
% 12.3
1.222
% 3.3
1.008
% 2.7
KARTEPE
39.006
% 54.3
7.843
% 10.9
12.719
% 17.6
7.501
% 10.4
1.674
% 2.3
3.103
% 4.2
KÖRFEZ
43.785
% 44.3
12.194
% 12.3
18.515
% 18.6
10.697
% 10.7
2.476
% 2.4
11.131
% 11.1
TOPLAM
583.569
% 48.3
137.406
% 11.4
242.579
% 20.1
124.521
% 10.3
26.677
% 2.2
88.819
% 7.3
1 KASIM 2015 SEÇİM SONUÇLARI
İLÇELER
AK PARTİ
CHP
MHP
SAADET
HDP
OY
OY
OY
OY
OY
OY
OY
OY
OY
OY
BAŞİSKELE
35.604
% 67.7
8.153
% 15.5
5.599
% 10.6
1.335
% 2.5
1.106
% 2.1
ÇAYIROVA
40.697
% 59.2
14.285
% 20.8
6.525
% 9.5
958
% 1.4
5.209
% 7.5
DARICA
62.784
% 56.8
21.510
% 19.4
12.552
% 11.3
1.058
% 0.9
10.721
% 9.7
DERİNCE
45.441
% 51.9
22.895
% 26.1
11.906
% 13.6
1.194
% 1.3
4.529
% 5.8
DİLOVASI
14.057
% 55.6
1.683
% 6.6
1.802
% 7.1
292
% 1.1
7.021
% 27.8
GEBZE
128.573
% 59.7
44.228
% 20.5
23.561
% 10.9
3.528
% 1.6
11.545
% 5.3
GÖLCÜK
52.701
% 54.6
26.198
% 27.1
12.220
% 12.6
1.652
% 1.7
2.248
% 2.3
İZMİT
110.655
% 50.9
68.375
% 31.4
23.650
% 10.8
3.738
% 1.7
7.164
% 3.3
KANDIRA
19.509
% 62.3
7.127
% 22.7
2.896
% 9.2
439
% 1.4
420
% 1.3
KARAMÜRSEL
20.062
% 56.7
8.796
% 24.8
4.235
% 11.9
973
% 2.7
693
% 1.9
KARTEPE
42.672
% 63.1
14.173
% 20.9
6.629
% 9.8
1.009
% 1.4
2.118
% 3.3
KÖRFEZ
48.570
% 52.6
20.281
% 21.9
12.059
% 13.0
1.759
% 1.9
7.934
% 8.6
TOPLAM
621.325
% 56.6
257.704
% 23.4
123.634
% 11.2
17.935
% 1.6
60.708
% 5.5
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz