AKP ve CHP’nin 12 ilçede oyları düştü!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.60 ile Cumhurbaşkanı seçilirken, AKP de 293 milletvekili kazanarak birinci parti oldu. Kocaeli’de milletvekili seçiminde 1 milyon 211 bin 854 oy geçerli, 23 bin 192 oy da geçersiz sayıldı. Seçimlere katılım oranı yüzde 88 olarak gerçekleşti. AKP 7, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve HDP de 1 milletvekili çıkardı. 1 Kasım’da yapılan seçimde AKP yüzde 56.6’lık bir oran yakalarken, 24 Haziran’da oyları yüzde 48.3’e geriledi.

AKP'NİN 12 İLÇEDE OYU DÜŞTÜ

AKP’nin bütün ilçelerde oyları düştü. Başiskele, yüzde 57.2 ile AKP’nin en yüksek oy aldığı ilçe oldu. CHP, 1 Kasım’daki seçimlerde yüzde 23.4 oy almıştı. 24 Haziran’da bütün ilçelerde oyları düşen CHP, yüzde 20.1 oy alabildi. CHP’nin oyunda 3 puanlık düşüş yaşandı. 1 Kasım seçimlerine göre MHP ise oylarını yükseltti. MHP’nin 1 Kasım’a göre diğer ilçelerde oyları artarken; Derince, Gölcük, İzmit, Karamürsel ve Körfez’de oyları düştü. 1 Kasım’da 11.2 oy alan MHP, oylarını 11.4’e yükseltmeyi başardı.

KOCAELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İLÇELER ERDOĞAN İNCE AKŞENER KARAMOLLAOĞLU DEMİRTAŞ PERİNÇEK OY

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ORANI BAŞİSKELE 40.858 % 67.9 12.790 % 21.2 4.238 % 4.00 1.376 % 2.3 848 % 1.4 87 % 0.1 ÇAYIROVA 47.445 % 61.5 20.653 % 26.8 3.673 % 4.8 1.164 % 1.5 4.157 % 5.4 101 % 0.1 DARICA 71.067 % 58.9 31.113 % 25.8 7.064 % 5.9 1.358 % 1.1 9.921 % 8.2 165 % 0.1 DERİNCE 50.132 % 55.1 29.009 % 31.9 7.840 % 8.6 1.174 % 1.3 2.632 % 2.9 139 % 0.2 DİLOVASI 15.279 % 57.5 2.888 % 10.9 1.134 % 4.3 211 % 0.8 7.019 % 26.4 52 % 0.2 GEBZE 141.629 % 62.3 59.868 % 26.3 13.226 % 5.8 3.050 % 1.3 9.198 % 4.00 363 % 0.2 GÖLCÜK 58.705 % 57.3 32.088 % 31.3 7.873 % 7.7 1.696 % 1.7 1.944 % 1.9 161 % 0.2 İZMİT 120.185 % 53.1 78.286 % 34.6 19.668 % 8.7 3.236 % 1.4 4.432 % 2.00 407 % 0.2 KANDIRA 20.791 % 63.4 7.742 % 23.6 3.331 % 10.2 422 % 1.3 391 % 1.2 91 % 0.3 KARAMÜRSEL 21.490 % 58.5 10.894 % 29.7 2.955 % 8.00 880 % 2.4 476 % 1.3 46 % 0.1 KARTEPE 47.253 % 64.7 17.302 % 23.7 5.366 % 7.3 960 % 1.3 2.082 % 2.8 112 % 0.2 KÖRFEZ 56.040 % 55.9 26.864 % 26.8 7.742 % 7.7 1.625 % 1.6 7.819 % 7.8 172 % 0.2 TOPLAM 690.874 % 58.8 329.497 % 28.1 84.110 % 7.2 17.152 % 1.5 50.919 % 4.3 1.896 % 0.2 KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI İLÇELER CUMHUR İTTİFAKI MİLLET İTTİFAKI HDP AK PARTİ MHP CHP İYİ PARTİ SAADET OY

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ORANI BAŞİSKELE 33.942 % 57.2 6.591 % 11.1 8.707 % 14.6 6.025 % 10.8 2.038 % 3.4 1.999 % 3.3 ÇAYIROVA 37.734 % 49.7 9.500 % 12.5 14.685 % 19.1 5.248 % 6.8 1.699 % 2.2 7.221 % 9.3 DARICA 57.063 % 48.0 14.129 % 11.9 21.494 % 17.9 9.996 % 8.3 2.030 % 1.6 14.167 % 11.7 DERİNCE 39.901 % 44.6 10.363 % 11.6 19.984 % 22.1 10.837 % 12.0 1.864 % 2.0 6.023 % 6.6 DİLOVASI 12.058 % 46.1 2.401 % 9.2 1.560 % 5.9 1.433 % 5.4 307 % 2.3 8.381 % 31.5 GEBZE 112.852 % 50.4 29.042 % 13.0 41.641 % 18.4 20.324 % 9.0 4.712 % 2.8 15.254 % 6.7 GÖLCÜK 48.370 % 48.1 10.054 % 10.0 23.394 % 23.0 12.724 % 12.5 2.535 % 2.4 3.654 % 3.6 İZMİT 97.268 % 43.7 22.554 %10.1 58.315 % 26.0 29.320 % 13.1 5.067 % 2.2 10.024 % 4.4 KANDIRA 16.528 % 51.3 4.504 % 14.0 5.747 % 17.7 3.568 % 11.0 644 % 1.9 1.080 % 3.3 KARAMÜRSEL 18.182 % 50.3 3.261 % 9.0 7.999 % 21.9 4.477 % 12.3 1.222 % 3.3 1.008 % 2.7 KARTEPE 39.006 % 54.3 7.843 % 10.9 12.719 % 17.6 7.501 % 10.4 1.674 % 2.3 3.103 % 4.2 KÖRFEZ 43.785 % 44.3 12.194 % 12.3 18.515 % 18.6 10.697 % 10.7 2.476 % 2.4 11.131 % 11.1 TOPLAM 583.569 % 48.3 137.406 % 11.4 242.579 % 20.1 124.521 % 10.3 26.677 % 2.2 88.819 % 7.3