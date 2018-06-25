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Konteyner yüklü TIR, otomobile çarptı: 2’si çocuk 6 yaralı!

Körfez Hereke D-100 karayolunda konteyner yüklü TIR otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre Körfez D-100 karayolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Aydın Akbaş idaresindeki 34 GPJ 76 plakalı konteyner yüklü TIR, Hereke Batı gişeleri mevkisinde önünde seyreden Mehmet Memiş idaresindeki 63 KZ 484 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada TIR'ın altına giren ve bir müddet sürüklenen otomobildeki Dilan (9) ve Ramazan Beşmiş (7) isimli 2’si çocuk ile Mehmet, Suzan (48) ve Rahime Beşmiş (47) isimli 4 kişi ile TIR sürücüsü Aydın Akbaş yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin arka koltuğunda sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansa alındı. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla Darıca Farabi Devlet Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobildeki yaraılıarın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu D-100 karayıolunun İstanbul istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 16:17 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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