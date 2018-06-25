Darıca’da başkanlık coşkusu vardı

Önceki gün yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Darıca adeta karnaval alanına döndü. Büyük bir başarıya imza atarak seçimleri kazanan Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’nin ilçedeki yöneticileri ile gönül verenleri, Darıca’da da gecenin geç saatlerine kadar seçim zaferini hep birlikte kutladılar.

MHP’LİLER DE KATILDI

Seçim sonuçlarının şekillenmesiyle birlikte sokaklara dökülen vatandaşlar Darıca Cumhuriyet Meydanı’na inerek seçim zaferini kutladılar. Kutlama programına Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, iki partinin gençlik ve kadın kolları yöneticileri, mahalle başkanları ve binlerce vatandaşın katıldı.

HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLAMA

Şölende müziklerle coşan vatandaşlar halaylarla zaferin tadını çıkardı. Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar başkanlık seçimlerini havai fişeklerle kutlarken, dualar edilerek seçimlerin ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Meydanda toplanan vatandaşlara hitap eden AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık öncelikle seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

“KAZANAN TÜRKİYE OLDU”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkan Darıca halkına teşekkür eden Bıyık, “Seçim süresi boyunca gece gündüz demeden çalışan teşkilat üyelerine teşekkür ediyorum. Partimizin kurulduğu günden itibaren ülkesi adına fedakarca çalışan, her seçimde ailesinden, işinden, kendinden fedakarlık partililerimize, Cumhur İttifakı içinde çalışan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. 2023’e giden bu yolda Türkiye daha güzel olacak. Kazanan Türkiye olmuştur” dedi.

“MAZLUMLARA SELAM”

Alanda toplanan coşkulu kalabalığa seslenen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasına seçimlerde demokratik hakkını kullanarak sandığa gidip oy kullanan herkese teşekkür ederek başladı. Karabacak konuşmasında ayrıca, “Kudüs’e, Bosna’ya, Filistin’e, bütün dünya mazlumlarına selam olsun” diye konuştu.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN TEMELLERİNİ ATTIK”

Ülkede vatandaşların demokratik hakkını kullanarak tercihini yaptığını dile getiren Karabacak, “Seçimler ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Kazanan ülkemiz olmuştur, kazanan Bosna Hersek, Suriye, Mısır, Filistin, Kosova ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslümanlar olmuştur. Cumhur İttifakı olarak bu güzel seçim zaferimiz kutlu olsun. Bugün daha güçlü Türkiye’nin temellerini attık” açıklamasında bulundu.