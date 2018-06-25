Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava tahminleri üzerine Kocaeli’ye ve Marmara Bölgesi’ne uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre yarın sıcak hava ve poyrazla Karadeniz’den nem taşınımı varken, yukarı seviyelerden serin hava yaklaştığını ve bunun sonucunda da gök gürültülü fırtınalar çıkabileceği üzerine uyarı yapıldı.

SAATİ BİLİNMİYOR

Yani yarın süper hücreli ve ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir ancak saat kaçta olacağını Meteoroloji tahmin edemiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları yarın gelecek uyarıları takip etmesi gerektiğine dair uyardı. Ayrıca dolunun yanında yerel sellerinde görülebileceğini kaydeden Meteoroloji Kocaeli’nin Batı bölgelerinde bu tip bir hava durumunun olma olasılığının daha yüksek olduğunu ifade etti.