Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 17:42 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:45 TSİ )

Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Kocaeli ve Marmara Bölgesi’nde süper hücreli ve ceviz büyüklüğünde dolu yağabileceği üzerine uyardı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava tahminleri üzerine Kocaeli’ye ve Marmara Bölgesi’ne uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre yarın sıcak hava ve poyrazla Karadeniz’den nem taşınımı varken, yukarı seviyelerden serin hava yaklaştığını ve bunun sonucunda da gök gürültülü fırtınalar çıkabileceği üzerine uyarı yapıldı.

SAATİ BİLİNMİYOR

Yani yarın süper hücreli ve ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir ancak saat kaçta olacağını Meteoroloji tahmin edemiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları yarın gelecek uyarıları takip etmesi gerektiğine dair uyardı. Ayrıca dolunun yanında yerel sellerinde görülebileceğini kaydeden Meteoroloji Kocaeli’nin Batı bölgelerinde bu tip bir hava durumunun olma olasılığının daha yüksek olduğunu ifade etti.

Bugün 17:42 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Lütfü Türkkan'dan basına tepkili! mask
Lütfü Türkkan'dan basına tepkili!
CHP'den toplu mesaj! mask
CHP'den toplu mesaj!
Polisi harekete geçiren oy pusulası! Mermi koydu, sosyal medyaya attı mask
Polisi harekete geçiren oy pusulası! Mermi koydu, sosyal medyaya attı
Cumhurbaşkanlığı seçiminden gelen ilk sonuçlar mask
Cumhurbaşkanlığı seçiminden gelen ilk sonuçlar
Dernek başkanı yasağı çiğnedi! mask
Dernek başkanı yasağı çiğnedi!
Gebze Ticaret Odası'na pompalı tüfekli saldırı! mask
Gebze Ticaret Odası'na pompalı tüfekli saldırı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı! mask
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı!
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi! mask
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi!
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı! mask
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı!
Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde mask
Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde
Son seçim anketi açıklandı! mask
Son seçim anketi açıklandı!
Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı mask
Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı

GALERİ

Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı! mask
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı!
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu mask
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu
Kim nerede oyunu kullandı? mask
Kim nerede oyunu kullandı?
Derince, oy veriyor! mask
Derince, oy veriyor!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL