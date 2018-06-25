Körfez Güney Mahallesi Bodur Sokak adresinde ikamet eden ve İzmit Saraybahçe Polis Merkezinde görevli polis memuru İ.Y. iddiaya göre bir süredir boşanma sürecinde olduğu öğrenilen 3 çocuk annesi olan eşi Elif Kaya tartışmaya başladı. Polis memuru İ.Y. tartışma esnasında eşine tabancasıyla ateş etti. Göğsüne ve karın boşluğuna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kaya, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken eşini öldüren polis memuru İ.Y. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Boşanmak üzere olan eşini tabancayla öldürdü
Körfez Güney Mahallesinde boşanmak üzere olan eşi ile tartışan polis memuru, eşini evinde tabancayla öldürdü.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz