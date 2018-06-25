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Dün 20:59 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:09 TSİ )

Polisi memuru eşini öldürdü!

Körfez Güney Mahallesinde boşanmak üzere olan eşi ile tartışan polis memuru, eşini evinde tabancayla öldürdü.

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Körfez Güney Mahallesi Bodur Sokak adresinde ikamet eden ve İzmit Saraybahçe Polis Merkezinde görevli polis memuru İ.Y. iddiaya göre bir süredir boşanma sürecinde olduğu öğrenilen 3 çocuk annesi olan eşi Elif Kaya tartışmaya başladı. Polis memuru İ.Y. tartışma esnasında eşine tabancasıyla ateş etti. Göğsüne ve karın boşluğuna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kaya, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken eşini öldüren polis memuru İ.Y. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dün 20:59 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(2)
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AYHAN - sözde polis.bu tip insanları polis yapıp elinede tabanca verirsen sonuç bu...adam kendini idare edememiş vaatandaşa nasıl davranmasını bekleriz.valla yazık ikisinede....insan eşine nasıl ateş edebilir.savaştaki düşmanmı bu

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 09:05

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