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Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı!

Gebze'de bulunan 6 katlı bir binanın 4. katında bulunan evde çakmakla oynayan küçük çocuk, evi yaktı. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Numan Dede Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Macit Ergün’e ait 6 katlı binanın 4. katında bulunan evde iddialara göre Ergün’ün küçük kızı, çakmakla oynarken bir anda salonda bulunan kanepeyi yaktı. Evde yükselen alevleri gören anne Saadet Ergün, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek küçük kızı ile birlikte koşarak evden dışarı çıktı. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alan ekipler, alevleri binanın diğer katlarında bulunan evlere sıçramadan söndürdü. Dumandan etkilenen anne ve kızı olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edilirken, daha sonra olay yerine gelen baba Macit Ergün büyük şok yaşadı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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