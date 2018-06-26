CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçları nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter'daki resmi hesabından yapılan iki ayrı paylaşımda, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı tebrik ettiği duyuruldu.
Bugün 09:26 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:30 TSİ )
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı arayıp tebrik etti
CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçları nedeniyle tebrik etti.
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Bugün 09:26 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz