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İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı arayıp tebrik etti

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçları nedeniyle tebrik etti.

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CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçları nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter'daki resmi hesabından yapılan iki ayrı paylaşımda, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı tebrik ettiği duyuruldu.

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