Oy pusulasına mermi koyan şahıs yakalandı!

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri olan 24 Haziran seçimlerinde, Gebze’de ikamet ettiği öğrenilen U.Y. isimli bir kişi oy pusulasının üzerine mermi koyarak fotoğrafını çekmiş ve daha sonra çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Eliyle bozkurt işareti yapan U.Y., pusulanın üzerine ufak bir kağıda not düşerek “Reise oy, size mermi...” diye yazmıştı.

MERMİLER EVİNDEN ÇIKTI

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uzun namlulu bir silaha ait olduğu belirlenen mermileri oy pusulasına koyan U.Y'nin yakalanması için soruşturma başlatmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası U.Y. isimli şahıs yakalanırken mermiler şahsın evinden çıktı. Gözaltına alınan U.Y. hakkında seçim kanunu ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından işlem yapılırken şahıs daha sonra serbest bırakıldı.