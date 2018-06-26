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Meteoroloji dolu konusunda uyardı! Vatandaş önlemini aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış açıklamasının ardından uzmanlardan gelen dolu uyarısı vatandaşları alarma geçirdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış açıklamasının ardından uzmanlardan gelen dolu uyarısı vatandaşları alarma geçirdi. Geçen yıl ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti. Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler,  araçların doludan zarar görmemesi için önlemlerini aldı. Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. Sokaklar halı, kilim ve kartonlar, hatta güneşliklerle örtülü araçlarla  doldu.  Bazı vatandaşlar ise sokak üzerine park ettikleri araçlarının zarar görmemesi için üzerlerinin seccade, halı ve yolluklarla örtüldü. Kimisi örtüleri bantla tuttururken kimisi de taşları kullandı.

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