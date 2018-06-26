Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış açıklamasının ardından uzmanlardan gelen dolu uyarısı vatandaşları alarma geçirdi. Geçen yıl ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti. Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan zarar görmemesi için önlemlerini aldı. Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. Sokaklar halı, kilim ve kartonlar, hatta güneşliklerle örtülü araçlarla doldu. Bazı vatandaşlar ise sokak üzerine park ettikleri araçlarının zarar görmemesi için üzerlerinin seccade, halı ve yolluklarla örtüldü. Kimisi örtüleri bantla tuttururken kimisi de taşları kullandı.
Bugün 09:59 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:05 TSİ )
Meteoroloji dolu konusunda uyardı! Vatandaş önlemini aldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış açıklamasının ardından uzmanlardan gelen dolu uyarısı vatandaşları alarma geçirdi.
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Bugün 09:59 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz