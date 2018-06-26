Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve TÜRKLİM Başkanı İbrahim Dölen, “Kariyerport Mükemmelliyet Merkezi” hakkında KSO’da basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Zeytinoğlu’nun yanı sıra KSO Genel Sekreteri Mehmet Barış Turabi ve TÜRKLİM Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Erdemiz katıldı. Açıklamada OHAL’in kaldırılması ile ilgili de konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İnşallah OHAL bir an önce kalkar. OHAL’in kalkması ile Avrupa Birliği’nin de adımlar atacağını düşünüyoruz. Türkiye için yeniden bir ivmelenme fırsatı var. Ekonominin günlük hareketleri çok önemli değil. Faizin zamanla düşeceğine inanıyoruz” dedi.

SİMÜLASYON EĞİTİMLERİ VERİYORUZ

Basın açıklamasında konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Merkezimizin açılışını 16 Ağustos 2017 tarihinde yapmıştık. Merkezin hedef grubları odamıza kayıtlı işletmelere hizmet sunan 35 liman işletmesi, TÜRKLİM’e kayıtlı 60 liman işletmesiyle birlikte 59 Denizcilik Meslek Lisesi, 9 fakülte, 13 Meslek Yüksek Okulu ve gelecekte bu sektörde çalışmak isteyen kişilerden oluşuyor. Merkezimizde liman işletmeciliğine yönelik teorik eğitimlerin yanı sıra simülasyon eğitimleri veriyoruz. Eğitimlerimizi dil kursları ile destekliyoruz” dedi.

NİTELİKLİ LİMAN VİNÇ OPERATÖRLERİ

Zeytinoğlu, “Türkiye liman işletmelerinin büyük çoğunluğunun bulunduğu ilimizde bu merkez mesleksiz gençlerimizin, meslek edinmesine katkı verecektir. Hem Türkiye’de hem de yurt dışına nitelikli liman vinç operatörlerinin ihraç edilmesini hedefliyoruz. Proje sürecinde 30 kişi RTG-SSG-MHC-CRS eğitimlerinden yararlandı. Proje sonrasında 8 liman personeli eğitim aldı. 30 Meslek Yüksek Okulu öğrencisi eğitim aldı. Elimizde limanlardan gelen 100 adet de eğitim talebi var” diye konuştu.

İŞ BULMADA BİZZAT UĞRAŞACAĞIZ

TÜRKLİM Başkanı İbrahim Dölen, “Üniversiteye girememiş ve lisede eğitimi devam eden arkadaşlarımızın yaz aylarını iyi değerlendirmesi gerekiyor. Yüzde 18 daha fazla iş hacminin olduğu bir yıla başlayacağız. Kocaeli gençler için büyük bir olanak. Limancılık sektöründe daha fazla rol alması gerektiğini düşünüyorum ve bu konuda da destek vereceğiz. Başarılı olan öğrencilere iş bulma konusunda da bizzat uğraşacağız. Liman işletmeciliğinde ana bölge Kocaeli olduğu için liman işletmeciliğini de Kocaeli’de açtık. Limanlaşma globalleşen bir sektör. Burada çalışan arkadaşlarımız zaman içinde her yerde kolaylıkla geçebilirler. Liman sektörü yeni gençlere kollarını açmaya hazırlar” dedi.

FAİZ ZAMANLA DÜŞECEKTİR

24 Haziran seçimleri ve OHAL ile ilgili konuşan Zeytinoğlu, “Yüksek katılımlı bir seçimi yaşadık. Ülkemiz için hayırlı olsun. Meclisin sayısı ve katılan partiler değişti. Bizim beklentimiz erken seçim konuşulmaya başlandıktan sonra bir an önce erken seçimin yapılmasını istemiştik. Tekrar üretim ve ihracata yönelmeliyiz. Eğitim seferberliği yapılmalı. İnşallah OHAL bir an önce kalkar. OHAL’in kalkması ile Avrupa Birliği’nin de adımlar atacağını düşünüyoruz. Türkiye için yeniden bir ivmelenme fırsatı var. Ekonominin günlük hareketleri çok önemli değil. Orta ve uzun vadede etkileri önemli. Faizin zamanla düşeceğine inanıyoruz. Seçimin bitmesi ve istikrarlı bir dönemin başlamasını ümit ediyoruz” dedi.