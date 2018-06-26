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Ankara bu iddia ile çalkalanıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP yönetimi olağanüstü toplanıyor. İddialara göre masada Kılıçdaroğlu'nun istifası da var.

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24 Haziran seçimlerinin ardından Meclis'te yüzde 22,67 oranında kalan CHP’de sular durulmuyor. AKP karşısında hüsrana uğrayan partinin yönetim kadrosu seçim değerlendirmesi yapmak üzere bugün olağanüstü toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesinin 24 Haziran seçimleri ve sonuçları olması beklenirken, parti yönetiminin seçim sonrası alacağı kararlar merakla bekleniyor. Masada 22 Mayıs 2010 tarihinden beri CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifasının da olduğu konuşuluyor. Ankara kulislerinde dillendirilen iddialara göre; parti yönetiminin olağanüstü kongre kararı alması da ihtimaller arasında.

Bugün 10:29 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

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Erol Demirbek - muharrem ince den artık , lider filan olmaz o artık psikolojisi örselenmiş düşmüş biridir . mesela diyorki konuşmasında çaldı ise bile 10 bin oy çalmadı ya , adeta akp nin amatör savunucusu gibi olmuş. oysa cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması için 10 bin oy değil 1milyon 800 bin yani 1. 8 milyon oy çalınması yeterli bu sonuca göre 52.6 ile kazandmış olsu 1.8 milyon eksik olsa 2 tura kalır . MUHARREM İNCE OLAYI BAŞLAMADAN BİTMİŞTİR , O OLABİLECEKLER KONUSUNDA HAZIRLIKSIZ YAKALANMIŞ KROKE OLMUŞTUR

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 13:45

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