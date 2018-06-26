Ankara bu iddia ile çalkalanıyor!

Erol Demirbek - muharrem ince den artık , lider filan olmaz o artık psikolojisi örselenmiş düşmüş biridir . mesela diyorki konuşmasında çaldı ise bile 10 bin oy çalmadı ya , adeta akp nin amatör savunucusu gibi olmuş. oysa cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması için 10 bin oy değil 1milyon 800 bin yani 1. 8 milyon oy çalınması yeterli bu sonuca göre 52.6 ile kazandmış olsu 1.8 milyon eksik olsa 2 tura kalır . MUHARREM İNCE OLAYI BAŞLAMADAN BİTMİŞTİR , O OLABİLECEKLER KONUSUNDA HAZIRLIKSIZ YAKALANMIŞ KROKE OLMUŞTUR