Işık'tan Akşener'in köyüne teşekkür ziyareti

24 Haziran seçimleri için gece gündüz demeden var gücüyle mücadele eden AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ve ekibi ilk ziyareti rekor farkla Recep Tayyip Erdoğan’a destek veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de mahallesi olan Gündoğdu Mahallesi’ne teşekkür ziyaretinde bulundu. 24 Haziran seçimlerinin hemen ertesi gününde gerçekleştirilen ziyarette, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve ilçe yöneticileri yer aldı.

‘İZMİT REİSİNE SAHİP ÇIKTI’

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Tüm teşkilatlarımıza verdiği emekler ve çalışmaları için teşekkür ediyoruz. İzmit teşkilatlarımız da ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla var gücüyle mücadele etti. Her bir teşkilat mensubumuza emekleri için teşekkür ediyoruz. İzmit reisine sahip çıktı ve desteğini verdi. Cumhurbaşkanımıza ve partimize verdiği destekle, şer odaklarına en güzel cevabı veren Gündoğdu Mahallesi sakinlerimize de teşekkür ediyoruz. Vandallara ve ihanet çetelerine karşı koyduk, ellerini ovuşturarak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik” diye konuştu.

‘DİSİPLİNLİ ÇALIŞTIK’

AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, “AK Parti teşkilatı olarak seçimlere etkin bir çalışma prensibi ve disiplini ile girdik. Kocaeli’nde şehrin her bölgesinde yeni sistemi vatandaşlarımıza teşkilatlarımızla anlattık. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a milletimizin verdiği desteğe teşekkür ederiz. Türkiye bundan sonra yeni bir sürece yeni bir anlayışla girdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, halkın güvenini kazanarak ilk başkan oldu. Emeği geçen seçmen ve teşkilatlarımıza gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

MİLLETİMİZ KAZANDI

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Bize verilen görev yerinde, ayak basmadık yer, çalmadık kapı, sözlenmedik söz, sıkmadık el kalmaması için gayret ettik. Sokak sokak, mahalle mahalle sabahlara kadar il, ilçe teşkilatlarımızla, milletvekili adaylarımızla ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla çok güzel bir birliktelik ve uyum içerisinde çalıştık. Son gece ben çok rahat uyudum. Çünkü üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Milletimizin bunu göreceğine, hakkın bunu takdir edeceğine inancım sonsuzdu. Kazanan Türk milleti, gençlerimiz ve dünya mazlumları olmuştur. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

‘GÜNDOĞDU GÜVENİNİ GÖSTERDİ’

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Gündoğdu AK Parti’yi ve liderimizi hiç bir zaman yalnız bırakmadı. Desteğe en çok ihtiyacı olduğu zamanda desteğini daha da arttırarak reisimizin arkasında olduğunu gösterdiler. Biz de seçimin ertesi günü ilk iş olarak kendilerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdik. Gündoğdu kime inanacağımı güvendiğini gösterdi. Bu davanın başını öne eğmeyen, 24 Haziran’da da 'DEVAM' diyerek bir kez daha tarih yazan değerli milletimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.