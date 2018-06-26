Adanur'un paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

CHP eski meclis üyesi Nedim Adanur'un sosyal medyada yaptığı paylaşım AKP’lilerin ve AKP’ye oy veren vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.
Adanur paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
SEÇİM SONUÇLARININ YENİ DÖNEM İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI YÜCE ALLAH'TAN TEMENNİ EDİYORUM.
Celladına aşık olmuşsa bir millet
İster ezan, ister çan dinlet
İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet
Müstehaktır ona her türlü zillet.
Dünya üç beş bilgisizin elinde
Sanırlar ki tüm ilim kendilerinde
Üzülme, eşeği eşek beğenir
Bir hayır var sana bana kötü demelerinde.
Felek ne cömerttir aşağılık insanlara
Han, hamam, dolap, değirmen hep onlara
Kendini satmayan adama ekmek yok
Sen gel de yuh çekme böylesi dünyaya.
Her gün biri çıkar, başlar ben, ben demeye
Altınlarıyla gümüşleriyle övünmeye
Tam işleri dilediği düzene sokar
Ecel çıkıverir pusudan: Benim, ben diye.
Ömer HAYYAM.....DT. 18. Mayıs. 1048
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Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - ömer hayyam siiri, doğruları da var . anlayana. ölüm var ölüm sadece bu dünyayı düşünme diyor hayyam. arkandan iyi desinler kötü anmasınlar sülalen arkandan kötülüklerini söyleyenlerle uğraşmasınlar demek bir yerde . BU DÜNYADA İYİ İNSAN OLMAK ÇOK KOLAY AMA.... İYİ İNSAN OLAN İÇİN KOLAY aç gözlü imanı tam oturmamış vicdansızlar o kolaylığı anlamazlar ar damarlarını çatlatıp , kötü olmayı seçerler
Muhafiz1969 - AYNI DÜŞÜNCELERE KARŞI TARAF SENİN İÇİN DÜŞÜNÜYOR YANİ BATIĞIN PENREDEN BÖYLEYSE KARŞININ BAKTIGIN PENCEREDEN DE SEN ÖYLESİN DEĞİŞEN YOK
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