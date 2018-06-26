Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:54 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:44 TSİ )

Adanur'un paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

CHP eski meclis üyesi Nedim Adanur'un paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP eski meclis üyesi Nedim Adanur'un sosyal medyada yaptığı paylaşım AKP’lilerin ve AKP’ye oy veren vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

Adanur paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

SEÇİM SONUÇLARININ YENİ DÖNEM İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI YÜCE ALLAH'TAN TEMENNİ EDİYORUM.

Celladına aşık olmuşsa bir millet
İster ezan, ister çan dinlet
İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet
Müstehaktır ona her türlü zillet.

Dünya üç beş bilgisizin elinde
Sanırlar ki tüm ilim kendilerinde
Üzülme, eşeği eşek beğenir
Bir hayır var sana bana kötü demelerinde.

Felek ne cömerttir aşağılık insanlara
Han, hamam, dolap, değirmen hep onlara
Kendini satmayan adama ekmek yok
Sen gel de yuh çekme böylesi dünyaya.

Her gün biri çıkar, başlar ben, ben demeye
Altınlarıyla gümüşleriyle övünmeye
Tam işleri dilediği düzene sokar
Ecel çıkıverir pusudan: Benim, ben diye.

Ömer HAYYAM.....DT. 18. Mayıs. 1048

Bugün 11:54 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek - ömer hayyam siiri, doğruları da var . anlayana. ölüm var ölüm sadece bu dünyayı düşünme diyor hayyam. arkandan iyi desinler kötü anmasınlar sülalen arkandan kötülüklerini söyleyenlerle uğraşmasınlar demek bir yerde . BU DÜNYADA İYİ İNSAN OLMAK ÇOK KOLAY AMA.... İYİ İNSAN OLAN İÇİN KOLAY aç gözlü imanı tam oturmamış vicdansızlar o kolaylığı anlamazlar ar damarlarını çatlatıp , kötü olmayı seçerler

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 13:36
01

Muhafiz1969 - AYNI DÜŞÜNCELERE KARŞI TARAF SENİN İÇİN DÜŞÜNÜYOR YANİ BATIĞIN PENREDEN BÖYLEYSE KARŞININ BAKTIGIN PENCEREDEN DE SEN ÖYLESİN DEĞİŞEN YOK

Yanıtla . 1Beğen 26 Haziran 12:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı! mask
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı!
İYİ Parti'den Akşener açıklaması! mask
İYİ Parti'den Akşener açıklaması!
Kocaeli'nin ilçe ilçe seçim sonuçları mask
Kocaeli'nin ilçe ilçe seçim sonuçları
Lütfü Türkkan'dan basına tepkili! mask
Lütfü Türkkan'dan basına tepkili!
CHP'ye iki ilçede saldırı! mask
CHP'ye iki ilçede saldırı!
AKP ve CHP’nin 12 ilçede oyları düştü! mask
AKP ve CHP’nin 12 ilçede oyları düştü!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı! mask
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir! mask
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir!
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı! mask
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı!
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi! mask
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi!
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili mask
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili
HDP'nin tek vekilinden seçim yorumu mask
HDP'nin tek vekilinden seçim yorumu

GALERİ

Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı! mask
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı!
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu mask
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL