Adanur'un paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

CHP eski meclis üyesi Nedim Adanur'un sosyal medyada yaptığı paylaşım AKP’lilerin ve AKP’ye oy veren vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

Adanur paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

SEÇİM SONUÇLARININ YENİ DÖNEM İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI YÜCE ALLAH'TAN TEMENNİ EDİYORUM.

Celladına aşık olmuşsa bir millet

İster ezan, ister çan dinlet

İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet

Müstehaktır ona her türlü zillet.

Dünya üç beş bilgisizin elinde

Sanırlar ki tüm ilim kendilerinde

Üzülme, eşeği eşek beğenir

Bir hayır var sana bana kötü demelerinde.

Felek ne cömerttir aşağılık insanlara

Han, hamam, dolap, değirmen hep onlara

Kendini satmayan adama ekmek yok

Sen gel de yuh çekme böylesi dünyaya.

Her gün biri çıkar, başlar ben, ben demeye

Altınlarıyla gümüşleriyle övünmeye

Tam işleri dilediği düzene sokar

Ecel çıkıverir pusudan: Benim, ben diye.

Ömer HAYYAM.....DT. 18. Mayıs. 1048