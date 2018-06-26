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Kocaelispor, Kıldıran’ın memleketinde!

Kocaelispor’un unutulmaz sol beki, Doğantepespor İdari İşler Sorumlusu Yalçın Kıldıran adına memleketi Kütahya Tavşanlı’da özel ve bir kadar başarılı şekilde organize edilen bir turnuva düzenleniyor. Kocaelispor 2008 yaş grubu takımı da turnuvada yer alıyor.

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Tavşanlı Yalçın Kıldıran Dostluk Futbol Turnuvası’na 10 takım katıldı. 2008 doğumlu futbolcuların boy gösterdiği organizasyonda her takım 9’ar maç yapacak. Maçlarda skor olmuyor ve turnuva adeta şenlik havasında geçiyor. Yeşil Siyahlılar önceki gün Giresun Ave Giresun B takımları karşı karşıya geldi. Temsilcimizin dünkü rakipleri ise Balıkesir, İnegöl, Tavşanlı karması takımları olacaktı.

DENİZLİ: HER ŞEY ÇOK İYİ

Kocaelispor 2008 grubu takımında 12 futbolcu yer alıyor. Takımın başında genç teknik adam Emre Denizli de bulunuyor. Kaleci Antrenörü Murat Çalışkan’ın da yer aldığı kafilede ulaştırma sorumlusu ise A Takım şoförü Bekir Soğukoğlu. Teknik Sorumlusu Emre Denizli “Yalçın hocamızın adına tertiplenen turnuvaya katılmak onur verici. Burada gerek kalma gerekse de yemek şartları çok iyi. Çocuklarımız için çok farklı bir ortamdayız. 9 maç yapacağız ve maçlarda skor olmayacak.Sporcularımız buradan önemli tecrübeler edinerek ayrılacaktır” dedi.

YALÇIN KILDIRAN TURNUVASI’NA KATILAN TAKIMLAR

KOCAELİSPOR

KKTC Genlik Gücü

Erdem Gençlikspor

Bursaspor

Eskişehirspor

Giresunspor A

Giresunspor B

Tavşanlı Karması

İnegölspor

Bugün 12:05 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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