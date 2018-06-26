Tavşanlı Kaymakamı’na Kocaelispor forması

Kütahya Tavşanlı Yalçın Futbol Turnuvası’nda mücadele eden Kocaelispor U-10 takımı Teknik Sorumlusu Emre Denizli ve futbolculardan Kerem Yeter, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara’yı makamında ziyaret ederek genç Kaymakam’a Kocaelispor forması hediye etti. Yalçın Kıldıran’ın da yer aldığı ziyarette Kocaelisporlu kurmaylarla çok yakından ilgilenen Kara, Kocaelispor’un Türk futboluna büyük hizmetler etmiş bir kulüp olduğunu vurgularken, yeni sezonda Yeşil Siyahlılara başarı diledi. Kara ayrıca “Tavşanlı ilçemizden yetişen büyük yetenek Yalçın hocamızı burada görmek büyük mutluluk. Kendisine de ziyaretinden ötürü teşekkür etti.