İlimizin saygın kuruluşlarından FDN Yapı, Yeşil Siyahlılara destek veren kurumlar arasında yer aldı. Hodrimeydan lider Enver Güler “Erdem – Ergün kardeşlerin sahibi olduğu FDN Yapı’nın desteği ile alacağımız bayrakları şehrin en güzel yerlerine asacağız. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, bizleri ağırlayan Finans Müdürü Serkan Kızılcık ile Satış Müdürü Talip Özbek’e de teşekkür ediyorum.
Bugün 12:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:17 TSİ )
FDN Yapı’dan bayrak kampanyasına destek
Kocaelispor’un bayrak kampanyasına destekler gelmeye devam ediyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:15 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz