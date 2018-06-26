FDN Yapı’dan bayrak kampanyasına destek

İlimizin saygın kuruluşlarından FDN Yapı, Yeşil Siyahlılara destek veren kurumlar arasında yer aldı. Hodrimeydan lider Enver Güler “Erdem – Ergün kardeşlerin sahibi olduğu FDN Yapı’nın desteği ile alacağımız bayrakları şehrin en güzel yerlerine asacağız. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, bizleri ağırlayan Finans Müdürü Serkan Kızılcık ile Satış Müdürü Talip Özbek’e de teşekkür ediyorum.