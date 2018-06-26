Derince Yenikent kupasını aldı!

Büyük bir çekişmeye sahne olan ligde ikinci sırada Gölcük Belediyesi Spor Kulübü, üçüncü sırada da Kocaeli Basket Spor Kulübü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Engin Yaşar tarafından takdim edildi. Yaşar konuşmasında “Bu çocuklar, antrenörleri ve aileleri yıl içinde büyük fedakarlıklar yaparak mücadele etti. Bugün ise bu çalışmalarının meyvelerini aldı. Kocaeli sporu adına katkı sunan, emek veren, ter akıtan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

KOCAELİ U-14 BASKETBOL ERKEKLERDE DERECEYE GİREN KULÜPLER