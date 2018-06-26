Çintimar: 4 yıl önce ligimiz yok denecek kadar azdı!

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, tüm yaş gruplarında dereceye giren kulüpler için düzenlenen basketbol ödül töreninde şu ifadelere yer verdi: Bundan 4 yıl önce Kocaeli’de alt yaş basketbol ligleri yok denecek kadar azdı. Ancak yapılan çalışmalar neticesinde kısa sürede çok hızlı yol aldık. Bundan önceki il temsilcilerimiz ve şu an görevindeki Cengiz Kahraman’a bu anlamda teşekkür etmemiz lazım. Görüntüye bakında imrenmemek elde değil. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte salonlarımızdan nice cevherler yetişecektir.