Kocaeli Curling Kupası’nda müthiş çekişme!

15 erkek 5 de kadın takımının mücadelesinde Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Buz 41 Spor Kulübü’nü 4-2 mağlup etti. Nefes kesen maçta Kıvılcım Spor Kulübü, Elite Spor Kulübü’nü 4-3’lük skorla geçerek kritik bir galibiyete imza attı.

KIVILCIM İYİ GİDİYOR

İlk maçını kaybeden Elit Spor Kulübü ikinci maçında Kocaeli GHSK’yi 4-3 yendi ve gruptan çıkma şansını sürdürdü. Yine ilk maçını kaybeden Buz 41 Spor Kulübü ikinci maçında Akpro Mühendislik’i 7-3 yendi ve galibiyetle tanıştı. İlk maçını kazanan Kıvılcım Spor Kulübü ikinci maçında Körfez Buz Spor Kulübü’nü 2-0, üçüncü maçında da Kocaeli Olimpik Buz’u 3-0 mağlup ederek grup liderliğini garantiledi.

ELEME MAÇLARI PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK

Kocaeli GHSK üçüncü maçında Bithyina karşısında 4-1 galip gelmesini bildi. İlk maçını kaybeden Bithyina ikinci maçında Kocaeli Engelsiz Spor Kulübü’nü 5-3, üçüncü maçında da Kocaeli Olimpik Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup etmesini bildi. İlk maçını kaybeden Kocaeli Buz ikinci maçında Enerji Spor Kulübü’nü 7-4 devirmesini bildi. Son iki günün en çok sayı alınan maçında Marmara Buz Spor Kulübü, Olimpik Spor Kulübü’nü 7-4’lük skorla geçti. Dev organizasyonda eleme maçları perşembe günü oynanacak.