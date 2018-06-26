Ali Tatlıgül, Özel Güvenlik Gününü kutladı

Tatlıgül açıklamasında şu ifadelere verdi:

“Kamu düzeni ve halkımızın güvenliği için 14 yıl önce hayatımıza giren özel güvenlik görevlileri 14 yılda büyük bir ivme kazanmış ve toplumsallaşan bir meslek haline gelmiştir. Bu mesleği icra eden Özel Güvenlik Görevlilerinin artık polis haftası, hemşireler günü, öğretmenler günü gibi bir özel günleri vardır. 2004 yılında yayınlanan 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” yasasının

Resmi Gazete'de yayınlanmasının 14. Yıl dönümünde bizler de Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası’nın ikincisini kutluyoruz. 26 Haziran Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası'nı, Güvenlik-İş Sendikası olarak ülkemizin 81 ilinde kutluyoruz. Bizlerde Kocaeli’de bu özel günümüzün asıl sahipleri olan görevi başındaki arkadaşlarımızı ziyaret ederek Özel Güvenlik günü haftasını tebrik ederek kolaylıklar diledik. Arkadaşlarımızın bu özel gününü kutlarken onların adına kamuoyuna sesleniyoruz. Büyük fedakârlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla görev alanlarında aziz milletimizin barış ve emniyet içinde yaşaması için üstün bir görev anlayışı ile hizmet veren tüm özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın ortaya koyduğu başarı hepimizi gururlandırmaktadır.

GÜVENLİK ANLAYIŞI HAFİFE ALINMAMALIDIR

Güvenlik anlayışı en az sağlığımız kadar önemli ve hafife alınmamalıdır. Bugün ikamet ettiğimiz konutta çocuğumuzun okulunda sağlımız için hastanede değerli varlıklarımız için bankada aklınıza gelen her yerde Özel Güvenlik görevlileri vardır. Özel Güvenlik Görevlileri de 14 yıldır toplumsal huzur ve güven ortamının sağlanmasında Genel kolluk kuvvetlerimiz ve Polis teşkilatımız ile birlikte omuz omuza görev yapmaktadırlar, 14 yıllık süre içerisinde Hukuk’un üstünlüğünün insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin sağlanması görevinin kedisine ilke edinen, yasalarla tanınmış görevini sadakatle gece-gündüz fedakarca yerine getiren Özel Güvenlik Görevlileri halkımızın hizmetinde olmaya devam edecektir. Bu yüzden görevleri başında hayatını kaybedenler kanunlar nezdinde “şehit”, yaralananlar ise “gazi” sayılmalıdırlar. Canı pahasına görev

yapan özel güvenlik görevlilerinin yılda bir defa hatırlanması ve hak ettikleri itibarı kazanmaları için Güvenlik-İş Sendikası olarak 26 Haziran gününü “Özel Güvenlik Günü ve aynı haftayı “Özel Güvenlik Haftası” olarak kutluyoruz. Bu yıl ikincisini kutladığımız bu özel günümüzde “Özel Güvenlik Her Yerde Görmezden Gelme’’ sloganımızı tüm kamuoyu ile paylaşma fırsatını kullanacağız. Güvenlik- İş Sendikası olarak toplumda huzur ve güven ortamının sağlanmasında ve kamu düzeninin korunmasında gece gündüz görev yapan 308 bin özel güvenlik görevlisinin 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutluyoruz"