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İYİ Parti'den Akşener açıklaması!

24 Haziran Genel Seçimilerinde meclise 44 vekil sokmayı başaran İYİ Parti'de gözler Meral Akşener'in yapacağı açıklamaya çevrildi.

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24 Haziran Genel Seçimilerinde meclise 44 vekil sokmayı başaran İYİ Parti'de gözler Meral Akşener'in yapacağı açıklamaya çevrildi. İYİ Parti’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Meral Akşener, seçimlere ilişkin basın açıklamasını yarın partimizin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Akşener'in seçim sonuçlarının açıklanmasından sonraki ilk açıklaması merakla bekleniyor.

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