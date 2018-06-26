24 Haziran Genel Seçimilerinde meclise 44 vekil sokmayı başaran İYİ Parti'de gözler Meral Akşener'in yapacağı açıklamaya çevrildi. İYİ Parti’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Meral Akşener, seçimlere ilişkin basın açıklamasını yarın partimizin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Akşener'in seçim sonuçlarının açıklanmasından sonraki ilk açıklaması merakla bekleniyor.
Bugün 12:29 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:18 TSİ )
İYİ Parti'den Akşener açıklaması!
24 Haziran Genel Seçimilerinde meclise 44 vekil sokmayı başaran İYİ Parti'de gözler Meral Akşener'in yapacağı açıklamaya çevrildi.
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Bugün 12:29 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz