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Kocaeli Fuarı bu yaz konserlerle dopdolu

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. yaz etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçılar Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde konserleriyle Kocaelili hayranlarıyla buluşacak.

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Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. yaz etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçılar Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde konserleriyle Kocaelili hayranlarıyla buluşacak. Geçtiğimiz yaz binlerce Kocaelilinin akın ettiği konserler bu yazda devam edecek. Serdar Ortaç, MFÖ, Gökhan Tepe, Buray, Grup İmera, Cimilli İbo, Öykü Gürman, Mehmet Erdem, Bedirhan Çevik gibi popüler ve sevilen isimlerin konserleriyle renkli görüntülere sahne olacak Kocaeli Fuarı bu yazda eğlencenin merkezi olacak.

SEVİLEN İSİMLER SAHNE ALACAK

Kocaeli Fuarı’nda düzenlenecek ücretsiz konserlerde Kocaelililer sevdikleri sanatçıların müziklerini dinleme, onları yakından görerek eğlenme imkânı bulacak. İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü sebebiyle Serdar Ortaç Konseri, 30 Ağustos Zafer Bayramı da büyük bir coşkuyla MFÖ konseriyle kutlanacak. 28 Haziran Perşembe günü pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç konseriyle başlayacak konserler, 4 Temmuz Mehmet Erdem, 18 Temmuz, Öykü Gürman, 25 Temmuz Gökhan Tepe, 1 Ağustos, Grup İmera-Cimilli İbo- Bedirhan Çevik, 8 Ağustos Sagopa Kajmer, 15 Ağustos Buray, 30 Ağustos MFÖ konseriyle sona erecek.

CUMA AKŞAMLARI ÇOCUK OYUNLARI

Kocaeli Fuarı 52. Yaz Etkinlikleri kapsamında çocuklar da unutulmadı. Kocaeli Fuarında her Çarşamba düzenlenecek konserlerin yanı sıra Cuma akşamları da çocukların televizyonlardan severek izlediği çizgi film karakterlerinin yer aldığı çocuk oyunları sahne alacak. 29 Haziran Cuma Hapşuu, 6 Temmuz Elif’in Düşleri, 20 Temmuz Ege ile Gaga, 3 Ağustos Limon ile Zeytin, 10 Ağustos Heidi Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde çocuklarla buluşacak.

GEBZEDEKİ KONSERLER

Gebze Cumhuriyet Meydanında da düzenlenecek yaz etkinliklerinde birbirinden ünlü ve sevilen sanatçılar Gebzelilerle buluşacak. Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek konserlerde, 6 Temmuz Cuma İrem Derici, 20 Temmuz Cuma Yavuz Bingöl, 10 Ağustos Cuma Cengiz Kurtoğlu konserleri düzenlenecek. Gebze Cumhuriyet Meydanında konserlerin yanı sıra çocuk oyunları da sahnelenecek. Çocuklar için 7 Temmuz Cumartesi Elif’in Düşleri, 21 Temmuz Cumartesi Ege ile Gaga, 11 Ağustos Cumartesi Heidi çocuk oyunları Gebzeli çocuklar için sahnede oyunlarını sergileyecek.

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