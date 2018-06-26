Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı!

Başiskele D-130 karayolundan Kandıra istikametine seyir halinde olan Yağmur Su Şahan idaresindeki 41 AAP 296 plakalı otomobil, Kullar Varyant Köprüsü üzerindeki keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yağmur Su Şahan, olay yerinde tamamlanan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Kullar Varyant Köprüsünde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan otomobil, çekiciyle otoparka götürüldükten sonra bölgede trafik kontrollü olarak verildi.