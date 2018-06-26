AKP İl Teşkilatı 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilmesinden ve milletvekilliği seçiminde de elde edilen başarıdan son derece memnun. İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği basın toplantısında seçimin kendileri adına zaferle sonuçlandığını vurgulamış, hem Kocaeli halkına hem de tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etmişti. Eryarsoy bugün de ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Abdullah Eryarsoy toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24 Haziran Seçimlerinin ardından ilçe başkanlarımızla değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Durmak yok, yola Devam" ifadelerine yer verdi. Programa ilçe başkanlarının yanı sıra AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz da katılım gösterdi.
Bugün 13:07 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:08 TSİ )
AKP, seçimi değerlendirdi
AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
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Bugün 13:07 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz