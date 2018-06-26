Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan takımlarımızdan Doğantepespor, Mustafa ile anlaştı. Son derece süratli bir futbolcu olan Ertuğ efendiliği ve düzgün karakteri ile de dikkat çeken bir futbolcu. Kocaelispor alt yapısı ve A takımında da bir dönem forma giyen 1993 İzmit doğumlu futbolcu daha önce Balabanspor, Derbent ve Çayırovaspor’da da forma giymişti.
Bugün 13:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:32 TSİ )
Mustafa Ertuğ "CR 7" Doğantepe’de!
Geride bıraktığımız sezon Gebzespor ile üçüncü lig şampiyonluğu yaşayan sağ kanat oyuncusu Mustafa Ertuğ’un önümüzdeki sezon forma giyeceği takım belli oldu.
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Bugün 13:25 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz