Mustafa Ertuğ "CR 7" Doğantepe’de!

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan takımlarımızdan Doğantepespor, Mustafa ile anlaştı. Son derece süratli bir futbolcu olan Ertuğ efendiliği ve düzgün karakteri ile de dikkat çeken bir futbolcu. Kocaelispor alt yapısı ve A takımında da bir dönem forma giyen 1993 İzmit doğumlu futbolcu daha önce Balabanspor, Derbent ve Çayırovaspor’da da forma giymişti.