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Körfez'deki cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Körfez'de dün akşam, polis memuru babası İbrahim Y.'nin boşanma davası açan annesi Elif Kaya Y.'yi öldürmesine tanık olan B.Y. (17), dehşet anlarını anlattı. Babasına engel olmaya çalıştığını belirten B.Y., "Annem içeri girdiğinde, babam mutfağa doğru gidip oradan annemin sırtına bir el ateş etmiş. Annemi eliyle çevirip ikinciye ateş ederken babamın boğazına sarıldım, yapmasın diye. Ama olmadı, göğsüne ateş etti" dedi.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Bodur Sokak'ta meydana geldi. İzmit'te bir polis merkezinde görevli polis memuru İbrahim Y. boşanma davası açan eşi, 3 çocuk annesi Elif Kaya Y. ile evde tartıştı. Tartışma sırasında İbrahim Y., tabancası ile 2 el ateş ederek eşini vurdu. Kurşunlardan biri Elif Kaya Y.'nin sırtına, diğeri ise göğsüne isabet etti. Evin yakınındaki Tütünçiftlik Polis Merkezi'nde bulunan polisler silah seslerini duyarak eve doğru yönelirken, evden çıkarak teslim olmak için polis merkezine giden İbrahim Y., eşini vurduğunu söyledi. Polislerin haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil ekibi, Elif Kaya Y.'ye ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Kaya Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KIZI ANNESİNİ UYARMIŞ

Tartışma sırasında babasına engel olmaya çalışan oğlu B.Y., yaşananları anlattı. Olayın bir anda geliştiğini söyleyen B.Y., "Salonda oturuyorduk. Babam konuşmak için beni bina dışına aşağıya çağırdı. Bizi kendi tarafına çekmeye çalıştı konuşurken. O sırada annem ekmek alıp eve girdi. Annem içeri girmeden önce kız kardeşim 'Anne içeri girme babam seni vuracak' demiş. Annem de 'Sizi korkutmaya çalışıyor bir şey olmaz' demiş" ifadelerini kullandı.

'BOĞAZINA SARILDIM YAPMASIN DİYE'

B.Y. babasına engel olmaya çalıştığını belirterek, "Annem içeri girdiğinde, babam mutfağa doğru gidip oradan annemin sırtına bir el ateş etmiş. Ben içeri girince babamı darp etmeye başladım. Yumruk vurdum. Başı yarıldı. Annemi eliyle çevirip ikinciye ateş ederken babamın boğazına sarıldım, yapmasın diye. Ama olmadı, göğsüne ateş etti. Boşanma aşamasında oldukları için bunlar yaşandı. Daha sonra da karakola gidip teslim oldu. Anneme tampon yapmaya başladım. Polisler ve 112 Acil ekipleri geldi" diye konuştu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgunda yapılan otopsinin ardından, Elif Kaya Y.'nin yarın Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. İbrahim Y.'nin ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Bugün 13:31 TSİ - Asayiş

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