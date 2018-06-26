Şampiyon Hüner Teknik mangalda buluştu

7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda bir birinden güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak şampiyon olan Hüner Teknik takımı mangalda bir araya geldi. Turnuva tertip komite başkanı Metin Özkan, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Öznur Gökkaya’nın yer aldığı mangala takım sorumluları ve futbolcular katıldı. Yarın 8. Esnaflar Futbol Turnuvası şampiyonu Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği ile Süper Kupa maçında karşılaşacak olan Hüner Teknik bu birliktelik ile moral buldu. Hüner Teknik geçen sezon Altın Kiraz’da finale kalmıştı.