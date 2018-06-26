7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda bir birinden güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak şampiyon olan Hüner Teknik takımı mangalda bir araya geldi. Turnuva tertip komite başkanı Metin Özkan, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Öznur Gökkaya’nın yer aldığı mangala takım sorumluları ve futbolcular katıldı. Yarın 8. Esnaflar Futbol Turnuvası şampiyonu Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği ile Süper Kupa maçında karşılaşacak olan Hüner Teknik bu birliktelik ile moral buldu. Hüner Teknik geçen sezon Altın Kiraz’da finale kalmıştı.
Bugün 13:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:53 TSİ )
Şampiyon Hüner Teknik mangalda buluştu
7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda bir birinden güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak şampiyon olan Hüner Teknik takımı mangalda bir araya geldi.
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Bugün 13:52 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz