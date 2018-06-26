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Arman: Zeynep Sude Kocaeli’nin yüz akı

Kocaeli Yenikent Spor Kulübü’nün deneyimli voleybol antrenörü İsmail Arman, Dünya’nın en iyi voleybol takımlarından birisi olan Vakıfbank’a transfer ettikleri Zeynep Sude Demirel ile gurur duyduğunu belirtti.

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Kocaeli Yenikent Spor Kulübü’nün deneyimli voleybol antrenörü İsmail Arman, Dünya’nın en iyi voleybol takımlarından birisi olan Vakıfbank’a transfer ettikleri Zeynep Sude Demirel ile gurur duyduğunu belirtti. Geride bıraktığımız ay Kocaeli’de düzenlenen Genç Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda ilk sırada yer alan Vakıfbank’ın İzmitli voleybolcusu Sude “İsmail hocam Kocaeli voleybolu için büyük şans. İyi ki onunla beraber çalışmışım” derken, İsmail Arman da “Zeynep Sude Kocaeli’nin voleyboldaki gururu, yüz akı. Başarıları daim olsun” şeklinde konuştu.

Bugün 13:53 TSİ - Spor

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