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Bugün 13:55 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:57 TSİ )

Çevre dostu Harbişspor!

Selami Bulut’un başkanlığını yaptığı ilimizin köklü kulüplerinden Harbişspor, son derece güzel bir davranışa imza attı.

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Selami Bulut’un başkanlığını yaptığı ilimizin köklü kulüplerinden Harbişspor, son derece güzel bir davranışa imza attı. Çevre kirliliği ve küresel ısınmaya farkındalık getirmek isteyen kulübün sporcuları futbol okulunun bahçesine ağaç dikti.

ÇETİNER: DAHA TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN

Harbişspor Basın Sözcüsü ve Tema Vakfı Gönüllüsü olan Hakan Çetiner konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi: Harbişspor Kulübü olarak çevre kirliliğinin etkilerine ve sonuçlarına dikkat çekmeye, daha sağlıklı bir çevre ve daha temiz bir dünya için sporcularımızla birlikte futbol okulumuzun bahçesine ağacımızı diktik.

SÖZ VERDİK

Dünya’da olup biten her şeyin farkındayız. Belki biz hissedemeyeceğiz ancak bizden sonraki nesil iklimleri bir birine karışmış,daha da acımasızca tüketilen Dünya’nın bir parçası olacak. Amacımız çevre bilinci ve ahlakını sporcularımıza aşılamak. Bunun için kendimize Harbişspor olarak söz verdik.

Bugün 13:55 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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