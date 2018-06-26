Kocaeli Güneş’ten 8. şampiyonluk

Kocaeli’nin en etkin, üretken ve başarılı alt yapılarından birisine sahip olan, A Takım düzeyinde Süper Amatör Lig Play-Off gören Kocaeli Güneşspor bu sezonki sekizinci şampiyonluğunu elde etti. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan U-11 maçını kazanan Yeşil Siyahlılar bir kez daha mutlu sona ulaştı.