Kocaeli’nin en etkin, üretken ve başarılı alt yapılarından birisine sahip olan, A Takım düzeyinde Süper Amatör Lig Play-Off gören Kocaeli Güneşspor bu sezonki sekizinci şampiyonluğunu elde etti. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan U-11 maçını kazanan Yeşil Siyahlılar bir kez daha mutlu sona ulaştı.
Bugün 13:56 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:57 TSİ )
Kocaeli Güneş’ten 8. şampiyonluk
Kocaeli’nin en etkin, üretken ve başarılı alt yapılarından birisine sahip olan, A Takım düzeyinde Süper Amatör Lig Play-Off gören Kocaeli Güneşspor bu sezonki sekizinci şampiyonluğunu elde etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:56 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz