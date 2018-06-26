Türk Telekom Kenny Gabriel ile coşacak

Şampiyon olarak Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Türk Telekom’da transfer atağı sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Estudiantes’ten skorer guard Slven Landesberg ile anlaşan Türk Telekom, Yunanistan’ın Panatinaikos takımında forma giyen Kenny Gabriel’i de kadrosuna kattı. Uzun forvet (4 numara) pozisyonunda görev yapan 28 yaşındaki oyuncu 2.05 boyunda. Süper Lig’de şampiyonluk deneyimi yaşayan Gabriel’in, NBA ve EuroLeague tecrübesi de bulunuyor.

Smaçlarıyla Türk Telekom taraftarını coşturacak

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, takıma dinamizm kazandıran, atletik bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını dile getirdi. Önümüzdeki sezon EuroCup’ta mücadele edecek olmalarının da etkisiyle derinlikli bir kadro kurmak istediklerini ifade eden Başkan Kutlu şöyle konuştu: “Bu sezon Ankara seyircisi açısından keyifli olacak. Taraftarımız, özlediği Avrupa kupası maçlarını Ankara’da izleme fırsatı bulacak. Bu doğrultuda biz de seyir zevki yüksek bir oyun oynamak için elimizi taşın altına koyduk. Gabriel, tecrübesiyle, dinamizmiyle, oyun zekâsıyla, smaçları ve bloklarıyla Türk Telekom taraftarını coşturacak bir oyuncu. Kendisine Türk Telekom forması altında başarılar diliyorum."