Seçim tamam spora devam!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası Amatör Kulüpleri’nin katılımıyla, Gebze Amatör Evi’ndeki toplantıda, yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili istişareler gerçekleştirildi. KASKF Genel Başkanı Murat Aydın’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya kulüplerin ilgisi yoğun oldu. Toplantıda herkes görüşlerini aktarıp, sorunlarını dile getirirken, bu sorunlar ve istekler dikkatle not edildi.

AYDIN TEŞEKKÜR ETTİ…

KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere, Gebze Belediye Başkanımız Adnan Köşker'e, Gebze Belediye Başkan Yardımcımız Nilay Ayran'a, Ak Parti Gebze ilçe Başkanımız İrfan Ayar'a ve yöneticilerine, meclis üyelerimiz Mehmet Başaran'a ve Sadık Güvenç'e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanımız Ali Bilgi'ye ve müdürlerine, muhtarlarımıza ve buralarda olmamızı sağlayan olmazsa olmazlarımız kulüp başkanlarına ve yöneticilerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.